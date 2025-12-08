Kreisliga-Skandal: Spiel nach übler Attacke auf Spieler abgebrochen

Korntal-Münchingen - Hässliche Szenen: Wegen Ausschreitungen ist eine Kreisliga-B-Partie im baden-württembergischen Landkreis Ludwigsburg am Sonntagnachmittag abgebrochen worden.

Am gestrigen Sonntag rückte die Polizei zu einem Kreisliga-Fußballspiel aus. (Symbolfoto) © David Pichler/dpa

Beim Heimspiel des TSV Korntal gegen Türkspor Ditzingen kam es rund 20 Minuten vor Spielende zu einem erschreckenden Zwischenfall.

Nach dem 2:2-Ausgleich wurde der Torschütze des TSV zunächst von Spielern der gegnerischen Mannschaft und Anhängern aus deren Fanblock verbal attackiert, teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg tags darauf mit. Dabei blieb es allerdings nicht.

Die verbal gestarteten Auseinandersetzungen vor rund 200 Zuschauern eskalierten nämlich im weiteren Verlauf zu handfester Gewalt, als Spieler und Fans gemeinsam auf den Korntaler losgingen.

"Eine größere Menschentraube versammelte sich im Anschluss auf dem Spielfeld, und ein 58-jähriger Fan der gegnerischen Mannschaft soll dann auf den 26-Jährigen losgegangen sein", so die Polizei weiter.

Der Angreifer soll dem Korntal-Kicker dabei einen Kopfstoß versetzt, ihn geschlagen und auch am Boden liegend getreten haben. Dadurch erlitt das 26 Jahre alte Opfer Verletzungen.

Vor Ort stellte die alarmierte Polizei fest, dass die Menschentraube sich bereits zerstreut hatte und das Match schon abgebrochen worden war.