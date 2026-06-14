Gewalt im Amateurfußball: Maskierte greifen Gästefans bei Landesligaspiel an

Großengottern - Ein Fußball-Landesligaspiel zwischen dem SC 1918 Großengottern und dem BSV Eintracht Sondershausen wurde von einer gewalttätigen Auseinandersetzung überschattet.

Der Vorfall hatte sich kurz vor Ende der ersten Halbzeit ereignet. (Symbolfoto) © Tobias Hase/dpa

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit war eine Gruppe von 15 bis 20 vermummten Personen auf dem Sportplatz in Großengottern aufgetaucht, erklärte die Polizei. Die Maskierten griffen anschließend die Gästefans aus Sondershausen an.

Bei der Attacke soll wohl auch ein Spieler der Sondershäuser ungewollt ins Kreuzfeuer geraten sein, heißt es. Der Fußballer wurde hierbei verletzt.

Die Vermummten, die offenbar nicht dem Heimverein zuzuordnen sind, flüchteten nach der Prügelei mit mehreren Autos aus dem Ort im Unstrut-Hainich-Kreis.

Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, war von den Tätern sowie großen Teilen der Sondershäuser Fans nichts mehr zu sehen.

Einige Zeugen haben die Auseinandersetzung gefilmt. Die Videos sollen nun dabei helfen, die weiteren Ermittlungen der Beamten voranzutreiben.