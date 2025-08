Große Trauer beim DFB! Fußball-Weltmeister von 1990 ist tot

Essen - Er hat es nicht geschafft! Fußball- Weltmeister Frank Mill (67) ist tot. Der WM-Held von 1990 hatte Ende Mai auf dem Flughafen Mailand-Malpensa einen Herzinfarkt erlitten. An dessen Folgen starb der Ex-Nationalspieler des DFB jetzt.

Frank Mill (†67) starb an den Folgen eines Herzinfarktes. Er wurde 1990 mit Deutschland Fußball-Weltmeister. © IMAGO / Team 2

Wie Bild berichtet, starb er in der Nacht zu Dienstag. Mill befand sich Ende Mai auf dem Weg zu einem Dreh einer Kino-Dokumentation über den WM-Titel 1990.

In Mailand sollen sich dramatische Szenen abgespielt haben, da er erst nach einiger Zeit reanimiert und vorerst ins Leben zurückgeholt werden konnte. Sogar ein Hubschrauber kam zum Einsatz, der ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus flog.

Dort musste er angesichts der Schwere des Infarktes in ein künstliches Koma versetzt werden. Tagelang lag der ehemalige Offensivspieler auf der Intensivstation.

Ende Juni wurde Mill dann in ein Krankenhaus in einer Heimatstadt Essen verlegt. Dort wurde er aus dem künstlichen Koma geholt, sein Zustand blieb jedoch weiterhin kritisch. In der Nacht zu Dienstag verlor der einstige Spieler von Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf jedoch den Kampf um sein Leben.