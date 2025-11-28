"Heute ist der beste Tag": Neue Hoffnung für krebskranke Delani Diekmeier (14)

Sandhausen - Endlich gibt es gute Nachrichten für Familie Diekmeier. Nach Monaten der Angst und Rückschläge gibt es neue Hoffnung für die an Krebs erkrankte Tochter Delani (14).

Dana Diekmeier (40) ist erleichtert über den Behandlungserfolg. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/danadiekmeier

"Heute ist der beste Tag in diesem Jahr", schreibt Dana Diekmeier (40), Ehefrau des Ex-Fußballprofis Dennis Diekmeier (36) auf Instagram. Der Grund für die Freude: Ein Therapieversuch an der Uniklinik Würzburg war erfolgreich.

Die Familie hatte dort große Hoffnungen in eine Behandlung aus der Nuklearmedizin gesetzt. Dabei wurde der 14-Jährigen ein radioaktives Mittel gespritzt, das gezielt von den Tumorzellen aufgenommen wird, um diese sichtbar zu machen und zu bekämpfen.

"Sie musste im wahrsten Sinne des Wortes leuchten und genau das tat sie. Sie strahlt", beschreibt Dana Diekmeier den medizinischen Erfolg. Mitte Dezember soll die 14-Jährige, die zwischenzeitlich als Palliativpatientin eingestuft wurde, in Würzburg stationär aufgenommen und weiter behandelt werden.

Für die vierfache Mutter bedeutet der Behandlungserfolg die Welt. "Die Chancen standen mal wieder nicht gut, aber Delani ist und bleibt ein Wunder und endlich gab es mal gute Nachrichten", so Dana.