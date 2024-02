Hitzlsperger über sein Coming-out: "Wenn ich das ausspreche, haben wir ein Problem in der Kabine"

Hamburg - Ziemlich genau zehn Jahre ist es her, dass sich Fußball-Profi Thomas Hitzlsperger (heute 41) als homosexuell outete. Am Mittwoch-Abend spricht er im Talk bei Markus Lanz (54) über die am Dienstag erschienene Dokumentation "Das letzte Tabu" (Amazon Prime) und seine damaligen Ängste.