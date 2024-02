Ex-Fußballer Hitzlsperger: Deutlich mehr homosexuelle Profis, als sich outen

Hatte sich vor zehn Jahren als homosexuell geoutet, doch nur wenige folgten seinem Vorbild: Ex-Fußballprofi Thomas Hitzlsperger (41). (Archiv) © John MACDOUGALL/AFP

Im Interview mit einem bekannten Männermagazin teilt er unter anderem mit, dass es deutlich mehr homosexuelle Spieler gebe, als sie tatsächlich öffentlich bekannt geben würden.

"Es outen sich nicht ansatzweise so viele homosexuelle Spieler, wie es gibt", sagt Thomas Hitzlsperger in der deutschen Ausgabe des Playboys.

Regenbogen-Flaggen und Antidiskriminierungsprojekte durch die Clubs und Ligen seien zwar dankbare Ansätze und hätten durchaus eine gewisse Wirkung, lobt der 41-Jährige.

Doch der wichtigste Schritt würde noch fehlen - und dazu müssten die einzelnen Spieler selbst aktiv werden und den entsprechenden Mut aufbringen, um etwas zu bewirken.

"Was aber sehr wirkungsvoll ist: Wenn Betroffene selbstbewusst sagen, ich erkenne hier das Problem gar nicht, ich bin so, und das ist kein Makel, sondern völlig in Ordnung so! Ein Gruppen-Coming-out könnte genau diese Botschaft transportieren", so der ehemalige Deutsche Meister in der deutschen März-Ausgabe des Kult-Magazins.