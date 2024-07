Horror-Tat nach Abpfiff! Polizei eröffnet Feuer auf Fußballer

Der Polizist schießt auf den Oberschenkel des Torhüters. Ein Video hält den Moment fest! © Screenshot/X, AlertaMundoNews

Schreckliche Szenen, die sich tatsächlich so am Mittwochabend (Ortszeit) in der brasilianischen zweiten Liga zugetragen haben.

Nach Abpfiff der Begegnung zwischen GE Anápolis und Centro Oeste kam es auf dem Rasen zu einer üblen Auseinandersetzung zwischen Spielern beider Mannschaften.

Ein auf Social Media kursierendes Video zeigt, wie mehrere Profis auf der Seitenlinie anfangen zu streiten.

Das zunächst verbale Gefecht entwickelt sich zu einem handfesten Eklat - Fußballer und Mitarbeiter beider Klubs gehen aufeinander los.

Doch damit nicht genug! Im weiteren Verlauf betritt die Polizei das Spielfeld - bewaffnet mit Gummischrot. Kurz darauf nimmt der Wahnsinn seinen Lauf: Ein Polizist legt an, zielt und schießt auf einen Spieler. Anápolis-Torhüter Ramón Souza wird am Oberschenkel getroffen.

Der Schlussmann musste zunächst vor Ort ärztlich versorgt werden, ehe er im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht wurde.