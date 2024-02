Jugendverein erinnert an verstorbenen Andreas Brehme (†63): "Barmbeker Jung"

Fußball-Weltmeister Andreas Brehme verstarb im Alter von 63 Jahren. © Tobias Hase/dpa

Mit fünf Jahren betrat Brehme in seiner Geburtsstadt Hamburg die Fußballbühne und hinterließ bei seinem ersten Verein Barmbek-Uhlenhorst einen bleibenden Eindruck.

"Andi, der den meisten wohl durch seinen entscheidenden Treffer im Weltmeisterschafts-Finale von Rom 1990 per Elfmeter in Erinnerung ist, ist ein 'Barmbeker Jung' gewesen, der von klein auf das Fußballspielen bei BU erlernt hat – und sogar für uns in der Oberliga am Ball war, bevor er sich im Weltfußball einen Namen machte", erinnerte sich der damalige Ober- und heutige Landesligist in einem Instagram-Post zurück.

Immer an seiner Seite war sein Vater Bernd, der den Spitznamen "Eisenfuß" hatte, und als Trainer seinem Sohn mit 17 Jahren zum Debüt in der ersten Herrenmannschaft verhalf.

Während es sein Vater Bernd Brehme im vergangenen Oktober laut Verein bei der 100-Jahr-Feier noch vor Ort war, musste sein Sohn passen. "Andreas selbst konnte aus privaten Gründen leider nicht teilnehmen", hieß es in dem Statement.