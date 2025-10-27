Klopp-Klub setzt Ex-Bundesliga-Trainer vor die Tür!

Harrison (New Jersey, USA) - Das war's! Sandro Schwarz (47) ist nicht länger Chefcoach von Red Bull New York. Das gab die US-amerikanische Fußball -Franchise am Montag bekannt.

Gehen künftig getrennte Wege: Sandro Schwarz (47) und Red Bull New York. © Soeren Stache/dpa

Gleichzeitig verlässt auch Sportchef Jochen Schneider (55) den Klub aus der "Major League Soccer"-Klub. Er habe sich dazu entschieden, zu seiner in Europa lebenden Familie zurückzukehren, teilten die New Yorker mit.

"Wir sind Jochen zutiefst dankbar für alles, was er während seiner Zeit bei uns für unseren Verein geleistet hat", wird Marc de Grandpré, Präsident des Vereins, in der offiziellen Mitteilung zitiert.

"Jochens Fachwissen und Führungsqualitäten waren entscheidend für den Aufbau einer Mannschaft, die auf höchstem Niveau gespielt hat. Wir sind traurig über seinen Weggang, aber er wird immer Teil unserer Familie bleiben."

Für den 55-Jährigen selbst sei das nun abgeschlossene Kapitel "eine große Ehre und ein Privileg, diese außergewöhnliche Organisation zu leiten und mit so talentierten Menschen zusammenzuarbeiten", so Schneider, der unter anderem als Vorstand Sport beim FC Schalke 04 tätig war und im Juni 2022 sein Engagement bei Red Bull angefangen hatte.