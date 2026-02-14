Familienglück perfekt! Timo Werner erstmals Papa geworden
Leipzig - Ex-Nationalspieler Timo Werner (29) und seine Frau Paula sind erstmals Eltern geworden. Erst im Sommer hatten sie eine Traumhochzeit auf Mallorca gefeiert.
Aufregende Woche für Timo Werner! Der ehemalige Spieler von RB Leipzig hatte seinen neuen US-Klub San Jose Earthquakes um eine spätere Anreise gebeten, damit sein Kind noch in Deutschland zur Welt kommen kann.
Am Mittwoch, das berichtet BILD, soll das Mädchen in Leipzig geboren worden sein.
Sonntag wird Werner im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (17.30 Uhr/DAZN) offiziell von RB in der Red Bull Arena verabschiedet.
Rein theoretisch könnte es dann über den großen Teich nach Amerika gehen.
Timo Werner war 2016 zum damaligen Bundesliga-Aufsteiger nach Sachsen gewechselt. Ab seinem Wechsel zum FC Chelsea 2020 geriet seine Karriere ins Wanken. Sein Marktwert purzelte, der frühere Nationalspieler wurde nicht mehr ins DFB-Team berufen. Offiziell am 29. Januar endete sein Engagement bei RB.
