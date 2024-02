Kreisliga-Chaos! Warum ein Trainer diese Kabine in Nacht-und-Nebel-Aktion abreißt

Aus Frust riss Ex-Trainer Niko Laukötter beinah die gesamte Kabine des 1. FC Bocholt II ab. © Uli Engers

Mittendrin in der kuriosen Geschichte: Ex-Profi Christopher Schorch (35, u.a. Hertha BSC, 1. FC Köln und VfL Bochum). Als Sport-Geschäftsführer war der ehemalige Bundesligaspieler maßgeblich an der Entscheidung beteiligt, Laukötter nach über 15 Jahren im Verein vor die Tür zu setzen.

Dabei sah die sportliche Situation für den 1. FC Bocholt II in der Kreisliga A gar nicht schlecht aus: Die Mannschaft rangiert derzeit auf dem dritten Tabellenplatz und darf nach dem Abstieg in der vergangenen Saison auf die direkte Rückkehr in die Bezirksliga hoffen.

Nichtsdestotrotz wollen Schorch und Co. im Sommer neue Reize setzen und eine Veränderung auf der Trainerbank in Angriff nehmen. Und Laukötter? Der ist so sauer, dass er noch am Samstag (17. Februar) seinen direkten Rücktritt verkündet.

Zwar ist das im Fußball-Business keine ungewöhnliche Situation, das was danach passierte, gab es so allerdings noch nicht in Deutschland...