Neunjähriger begeistert mit Fallrückzieher: Video geht viral

Leer - Einen Fallrückzieher ganz im Stil von Cristiano Ronaldo (40) ist dem neunjährigen Wasem Al-Ali vom VfR Heisfelde bei einem Hallenturnier in Ostfriesland ( Niedersachsen ) geglückt.

Der neunjährige Wasem Al-Ali hatte ein Jahr für seinen Fallrückzieher geübt. © Lars Penning/dpa

"Wir sind Erster geworden und das war das 1:0 im Finale gegen den ESC Geestemünde", erzählt Trainer Jan-Niklas Eickels beim Training der E-Jugend.

Das Video ging viral und der Treffer soll vom niedersächsischen Fußball-Verband zum "Tor des Monats" nominiert werden.

"Die Zuschauer sind aufgesprungen, als hätte Cristiano Ronaldo ein Tor gemacht", sagt Eickels. "Ich bin sehr stolz auf den Jungen, so ein Tor habe ich selten gesehen".

Der 28-Jährige trainiert die Jungs dreimal die Woche. Seine Freundin Nathalie Pauls hatte den spektakulären Treffer gefilmt und ins Netz gestellt.

"Er ist schon immer etwas Besonderes gewesen, er hat Talent", sagt Pauls, die ihn auch schon trainierte. "Ich habe von einem neunjährigen Jungen noch nie so ein Tor gesehen."