Küchenunfall: Zweitliga-Kicker mit Brandverletzungen im Krankenhaus
Felgueiras (Portugal) - Schock-Moment um Léo Teixeira (26)! Der portugiesische Zweitliga-Fußballer hat sich bei einem Brand in seiner Küche verletzt und wird in einem Krankenhaus behandelt.
Wie ernst es um die Gesundheit des 26 Jahre alten Flügelspielers vom FC Felgueiras steht, ist nicht bekannt.
Der Kicker sei aber in einem stabilen Zustand, berichtet die Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf Angaben einer Vereinsquelle, ohne aber nähere Details zu nennen.
Unklar bleibt somit, was genau sich in den vier Wänden seiner Bleibe ereignet hat. Fest steht lediglich, dass der Brand in seiner Privatwohnung im heimischen Felgueiras ausbrach, woraufhin die örtliche Freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen, darunter zwei Löschwagen, und mehreren Einsatzkräften zum Unglücksort eilte.
Die ausgerückten Retter hätten Teixeira ins Krankenhaus Padre Américo nach Penafiel gebracht, nachdem man Verbrennungen an seinem Fuß festgestellt habe, heißt es laut Sport-Tageszeitung "A Bola".
Bislang hat sich Teixeira selbst nicht zum Unfall geäußert - und auch sein Verein, bei dem Teixeira seit Juli 2024 unter Vertrag steht, hält sich bislang mit Informationen zurück: Ein offizielles Klub-Statement blieb am Dienstag nämlich noch aus.
Titelfoto: Screenshot/Instagram,leoteixeira9