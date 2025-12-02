Küchenunfall: Zweitliga-Kicker mit Brandverletzungen im Krankenhaus

Felgueiras (Portugal) - Schock-Moment um Léo Teixeira (26)! Der portugiesische Zweitliga- Fußballer hat sich bei einem Brand in seiner Küche verletzt und wird in einem Krankenhaus behandelt.

Léo Teixeira (26) wurde bei einem Brand verletzt, befindet sich nun in einer Klinik. © Screenshot/Instagram,leoteixeira9

Wie ernst es um die Gesundheit des 26 Jahre alten Flügelspielers vom FC Felgueiras steht, ist nicht bekannt.

Der Kicker sei aber in einem stabilen Zustand, berichtet die Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf Angaben einer Vereinsquelle, ohne aber nähere Details zu nennen.

Unklar bleibt somit, was genau sich in den vier Wänden seiner Bleibe ereignet hat. Fest steht lediglich, dass der Brand in seiner Privatwohnung im heimischen Felgueiras ausbrach, woraufhin die örtliche Freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen, darunter zwei Löschwagen, und mehreren Einsatzkräften zum Unglücksort eilte.