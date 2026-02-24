Mario Basler verrät in neuem Podcast: Sein Vater warf ihn nach Suff-Nacht zu Hause raus
Rüssingen - Ist Mario Basler (57) der letzte Typ im deutschen Fußball? In Folge 1 des gleichnamigen ARD-Podcasts erzählt der Ex-Nationalspieler, dass ihn sein strenger Vater einst nach einer Suff-Nacht rauswarf.
Basler sei damals Jugendlicher gewesen und habe früh seine Leidenschaft für Rauchen, Alkohol und exzessive Partys entdeckt.
Zugleich wollte der gebürtige Pfälzer Fußballprofi werden. Deswegen stellte ihn sein Vater vor die Wahl: "Entscheid' dich: Entweder Fußball oder Feiern."
Basler, der in dem Podcast selbst über sich sagt, er habe "außergewöhnlich viel geraucht, außergewöhnlich viel gefeiert, außergewöhnlich wenig geschlafen, außergewöhnlich wenig trainiert", wollte beides.
Nach einer durchzechten Partynacht habe er am Sonntag danach bei den Amateuren des 1. FC Kaiserslautern mitspielen sollen. Der Auftritt ging komplett in die Hose, Basler sei müde und schlapp gewesen, musste während der ersten Hälfte ausgewechselt werden.
Auf die Frage des Vaters, wie das Spiel war, antwortete der junge Basler: "Super." Auch seine eigene Leistung wäre "gut" gewesen. Zu viel für seinen alten Herren, der kein Pardon kannte und Basler rauswarf: "Geh in dein Zimmer: Sachen packen, kannst ausziehen."
Basler quartierte sich bei einem Kumpel auf der Couch ein, wenn auch nur für eine Nacht. Die Strenge seines Vaters, der 2006 verstarb, habe ihn geprägt: "Er hätte alles für uns gemacht. Was er gehasst hat, war anlügen."
Baslers Freundin gesteht: "Ich habe mir den schwierigsten Charakter ausgesucht, den ich mir vorstellen kann"
Ist Baslers strenge Erziehung der Grund, weshalb der Ex-Profi bis heute geradeaus und schonungslos seine Meinung vertritt?
Seine heutige Partnerin Doris Büld, mit der Basler mit Unterbrechungen seit 16 Jahren liiert ist, schildert ihre Gedanken nach der ersten Begegnung mit dem Raubein: "Oh, mein Gott, was hat der für eine große Fresse. Das ist eigentlich das Letzte, was ich brauche."
Zugleich agiere Basler privat anders als in der Öffentlichkeit, wo er einen "Schalter" umlege. "Das macht er sehr, sehr gut. Er nimmt ja die Leute mit, da liefert er absolut ab."
Über ihre Partnerschaft sagt sie: "Ich habe mir den schwierigsten Charakter ausgesucht, den ich mir vorstellen kann."
Nichtsdestotrotz sei Basler, der "leicht narzisstische Züge" aufweise, schnell bei ihr eingezogen. Das Paar wohnt heute in Osnabrück, wo Basler einmal die Woche mit dem E-Scooter seine Lieblingscurrywurst-Bude aufsucht.
Mehr persönliche Geschichten erfahrt ihr in dem seit dem 24. Februar verfügbaren Podcast "Mario Basler - Letzter Typ" in der ARD-Audiothek.
