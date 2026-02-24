Mario Basler verrät in neuem Podcast: Sein Vater warf ihn nach Suff-Nacht zu Hause raus

Ist Mario Basler der "letzte Typ" im deutschen Fußball? Im neuen ARD-Podcast erzählt der Ex-Profi, dass ihn sein strenger Vater nach einer Suff-Nacht rauswarf.

Von Lukas Schulze

Rüssingen - Ist Mario Basler (57) der letzte Typ im deutschen Fußball? In Folge 1 des gleichnamigen ARD-Podcasts erzählt der Ex-Nationalspieler, dass ihn sein strenger Vater einst nach einer Suff-Nacht rauswarf.

Bei Sportjournalistin Katharina Reckers (l.) gab Fußball-Ikone Mario Basler (57, l.) tiefe Einblicke in sein Leben. © SWR/Axel Höfel Basler sei damals Jugendlicher gewesen und habe früh seine Leidenschaft für Rauchen, Alkohol und exzessive Partys entdeckt. Zugleich wollte der gebürtige Pfälzer Fußballprofi werden. Deswegen stellte ihn sein Vater vor die Wahl: "Entscheid' dich: Entweder Fußball oder Feiern." Basler, der in dem Podcast selbst über sich sagt, er habe "außergewöhnlich viel geraucht, außergewöhnlich viel gefeiert, außergewöhnlich wenig geschlafen, außergewöhnlich wenig trainiert", wollte beides. Fußball Laut Prognose wäre er schon tot: Ex-Bundesliga-Keeper wird 54 Nach einer durchzechten Partynacht habe er am Sonntag danach bei den Amateuren des 1. FC Kaiserslautern mitspielen sollen. Der Auftritt ging komplett in die Hose, Basler sei müde und schlapp gewesen, musste während der ersten Hälfte ausgewechselt werden.

Das Interview wurde über drei Tage im Sportlerheim des TuS Rüssingen aufgezeichnet, wo Basler fünf Jahre lang nach seiner Profikarriere spielte. © SWR/Axel Höfel

Auf die Frage des Vaters, wie das Spiel war, antwortete der junge Basler: "Super." Auch seine eigene Leistung wäre "gut" gewesen. Zu viel für seinen alten Herren, der kein Pardon kannte und Basler rauswarf: "Geh in dein Zimmer: Sachen packen, kannst ausziehen." Basler quartierte sich bei einem Kumpel auf der Couch ein, wenn auch nur für eine Nacht. Die Strenge seines Vaters, der 2006 verstarb, habe ihn geprägt: "Er hätte alles für uns gemacht. Was er gehasst hat, war anlügen."

