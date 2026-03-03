Kuriose Szenen vor Anpfiff: Gästefans zücken Werkzeug und stutzen Zaun

Herning (Dänemark) - Kurios-Moment in der ersten dänischen Fußball -Liga: Verärgert über einen aus ihrer Sicht zu hohen Zaun im Gästeblock haben Fans von Brøndby IF selbst zum Werkzeug gegriffen und die Konstruktion eigenhändig abmontiert.

Fans von Brøndby IF machten kurzen Prozess und entfernten Teile des Gitters. (Symbolfoto) © ANDY BUCHANAN / AFP

Vor dem Anpfiff der Auswärtspartie beim FC Midtjylland in Herning am Sonntag stießen den Gäste-Anhängern aus Kopenhagen die Sicherheitsmaßnahmen des Heimklubs sauer auf. Die im Vorfeld errichtete Zaun-Erhöhung schmeckte ihnen dabei offenbar so gar nicht.

Also holten mehrere Personen Schraubendreher hervor und demontierten kurzerhand die Gitter im Gästeblock der mit rund 12.000 Zuschauern fassenden MCH Arena.

TV-Aufnahmen zeigen, wie vermummte Personen am Zaun hantieren. Mehrere Männer packen gemeinsam an, lösen Schrauben sowie Muttern und nehmen die Elemente schließlich aus den jeweiligen Halterungen.

Dies rief beim Heimverein große Verärgerung hervor. Nach dem Spiel veröffentlichte der Gastgeber eine offizielle Stellungnahme, in der die Aktion klar verurteilt wurde.

"Vandalismus in einem Stadion ist absolut inakzeptabel - insbesondere wenn er über Einrichtungen hinausgeht, die zum Schutz von Spielern, Fans und Mitarbeitern errichtet wurden." Eingriffe seien bewusst ausgeblieben, "um die Situation nicht zu eskalieren".