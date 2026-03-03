Ex-Nationalspieler mit Drogen-Beichte: "Es war extrem schlimm"
Amsterdam (Niederlande) - Daryl Janmaat (36) war als Profi in der englischen Premier League aktiv, verbrachte insgesamt sechs Jahre beim FC Watford sowie bei Newcastle United. Doch nach seiner Karriere auf Europas großer Fußballbühne geriet der Niederländer auf die falsche Bahn.
Der 36-Jährige war mit dem Ende seiner Profi-Karriere im Jahr 2022 nämlich in einen Drogensumpf geraten. Das beichtete der Ex-Kicker im Interview mit "FCUpdate".
"Es war extrem schlimm, und ich war völlig darin gefangen. In solchen Momenten passieren eben solche Dinge", erklärte der 34-fache Nationalspieler gegenüber der News-Plattform und gewährte damit einen seltenen Einblick in die dunkelste Phase seines Lebens. Wie es so weit kommen konnte, wisse er bis heute nicht.
"Ich komme aus einem schwarzen Loch, und so etwas passiert nicht plötzlich. Man rollt einfach hinein", schilderte er seinen Absturz in die Abhängigkeit, der mit dem Aus bei ADO Den Haag seinen Tiefpunkt erreicht habe.
"Das lief überhaupt nicht gut, und ich fühlte mich dort überhaupt nicht mehr wohl. Danach lief es nicht mehr so gut", führte der einstige Rechtsverteidiger weiter aus.
Ex-Profi-Kicker Janmaat kämpft sich aus der Drogensucht
Nur fünf Monate nach seinem Amtsantritt als technischer Manager beim heimischen Zweitligisten war er zurückgetreten, hatte sich später wegen seiner Sucht in eine Entzugsklinik begeben. Dort kämpfte er sich Schritt für Schritt zurück ins Leben, und das mit Erfolg.
"Es ist immer noch eine heikle Angelegenheit, deshalb muss man sehr vorsichtig sein. Aber im Moment läuft alles richtig gut und ich bin wieder voll im Geschäft", blickte Janmaat abschließend positiv nach vorne.
Ob er in irgendeiner Funktion in den Fußball zurückkehren wird, bleibt offen.
Eine Trainerlizenz habe er zwar in Erwägung gezogen, das Vorhaben jedoch vorerst auf Eis gelegt.
Titelfoto: PAUL ELLIS / AFP