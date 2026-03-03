Ex-Nationalspieler mit Drogen-Beichte: "Es war extrem schlimm"

Amsterdam (Niederlande) - Daryl Janmaat (36) war als Profi in der englischen Premier League aktiv, verbrachte insgesamt sechs Jahre beim FC Watford sowie bei Newcastle United. Doch nach seiner Karriere auf Europas großer Fußballbühne geriet der Niederländer auf die falsche Bahn.

Gestand seine Drogenabhängigkeit: Der heute 36 Jahre alte Ex-Fußballprofi Daryl Janmaat. (Archivbild) © PAUL ELLIS / AFP

Der 36-Jährige war mit dem Ende seiner Profi-Karriere im Jahr 2022 nämlich in einen Drogensumpf geraten. Das beichtete der Ex-Kicker im Interview mit "FCUpdate".

"Es war extrem schlimm, und ich war völlig darin gefangen. In solchen Momenten passieren eben solche Dinge", erklärte der 34-fache Nationalspieler gegenüber der News-Plattform und gewährte damit einen seltenen Einblick in die dunkelste Phase seines Lebens. Wie es so weit kommen konnte, wisse er bis heute nicht.

"Ich komme aus einem schwarzen Loch, und so etwas passiert nicht plötzlich. Man rollt einfach hinein", schilderte er seinen Absturz in die Abhängigkeit, der mit dem Aus bei ADO Den Haag seinen Tiefpunkt erreicht habe.

"Das lief überhaupt nicht gut, und ich fühlte mich dort überhaupt nicht mehr wohl. Danach lief es nicht mehr so gut", führte der einstige Rechtsverteidiger weiter aus.