Bluttat vor Derby: Fan stirbt bei heftigen Ausschreitungen durch Schüsse

Santiago de Chile (Chile) - Erschreckende Bluttat zum 199. Superclásico in Chile: Mindestens eine Person ist bei schweren Fan-Ausschreitungen im Vorfeld des Fußball -Derbys zwischen den Hauptstadt-Klubs CSD Colo-Colo und CF Universidad de Chile getötet worden.

Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. (Symbolfoto) © MARTIN BERNETTI / AFP

Wie mehrere Medien unter Berufung auf die Behörden berichten, habe sich am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr (Ortszeit) eine Gruppe von Colo-Fans auf einer Allee in Richtung des heimischen Estadio Monumental David Arellano befunden, als sie von einer unbekannten Anzahl von Anhängern des gegnerischen Vereins attackiert worden seien, die mehrere Schüsse auf sie abgegeben hätten.

Dem News-Portal "BioBioChile" zufolge sei dabei einem Fan in die Brust geschossen worden, woraufhin dieser in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Dort hätten die Ärzte das Leben des Mannes jedoch nicht mehr retten können.

Zudem sei ein 16-jähriger Teenager von einer Kugel am Bein getroffen worden. Der Minderjährige befinde sich laut medizinischen Angaben aber außer Lebensgefahr.

Nähere Angaben zu den Opfern liegen derzeit nicht vor. Ebenso ist unklar, wer das Feuer eröffnet hat.