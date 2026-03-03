Weltmeister Philipp Lahm wird deutlich: Deshalb hat Deutschland kaum noch Supertalente

Deutschland - Die Frage, ob der deutsche Fußball ein Nachwuchsproblem hat, beschäftigt Experten und Verantwortliche schon seit Jahren. Jetzt hat Weltmeister Philipp Lahm (42) die Strukturen im Jugendbereich hierzulande unverblümt auseinandergenommen.

Philipp Lahm (42) nimmt das deutsche Nachwuchssystem in die Mangel. © Christian Charisius/dpa

"Wo sind all die Supertalente?", fragt sich der 113-fache Nationalspieler in seiner Kolumne für "The Athletic".

Deutschland habe mit der Bundesliga eine der stärksten Ligen der Welt, der DFB zudem gut acht Millionen Mitglieder und an sich würden bis in den Amateurbereich gute Bedingungen herrschen, doch Ausnahmetalente wie Lennart Karl (18) blieben dennoch eine Seltenheit - gerade im Vergleich zu anderen Top-Nationen.

Das große Problem sieht der 42-Jährige dabei im Übergang vom Nachwuchs- in den Profibereich. Die Vereine würden ihren jungen Spielern kaum noch echte Chancen geben, außerdem fehle es an einer klaren Spielidee, die sich von der Jugend bis zu den Profis durchziehen müsse.

"Der Weg an die Spitze wird nicht professionell unterstützt. Und es fehlt generell an einem eindeutigen Ansatz, weshalb viel Potenzial ungenutzt bleibt", erklärt Lahm.

Der frühere Rechtsverteidiger hat aber nicht nur Kritik, sondern auch Lösungen parat. Eine gewisse Durchlässigkeit sollte laut ihm für Bundesligavereine zur Pflicht werden.