Mit dem großen Eintracht-Besen! Coach Hütter muss ausmisten - und die Liste ist lang
Frankfurt am Main - Die Frankfurter Eintracht hat eine Saison hinter sich, die schlussendlich weit hinter den gesteckten Zielen zurückgeblieben ist. Adi Hütter (56) soll als neuer Trainer das Ruder herumreißen - aber mit welchen Spielern?
Bei manchen Akteuren ist die Haltung der Bosse gut erkennbar, bei anderen hängt ein Verbleib aber in der Schwebe. Laut "Bild"-Informationen sind die Tage von Junior Dina Ebimbe (25), Elye Wahi (23) und Michy Batshuayi (32) gezählt. Erstere kehren von Leihgeschäften zurück, Batshuayi hat nach einer Verletzung länger keine Rolle mehr gespielt.
Auch für die bis Ende Juni offiziell ebenfalls noch verliehenen Niels Nkounkou (24), Hrvoje Smolcic (25), Kristzián Lisztes (20), Jessic Ngankam (25) und Simon Simoni (20) werden Abnehmer gesucht.
Während Wahi, der bei seinem Leihverein OGC Nizza mit immerhin neun Treffer durchaus auf sich aufmerksam machen konnte, die Kassen mit rund 20 Millionen Euro klingeln lassen könnte, sind beim Rest keine nennenswerten Summen zu erwarten.
Immerhin winken Einsparungen bei den Gehältern, die unter anderem bei Akteuren wie Batshuayi spürbar entlastend wirken sollten. Das gilt dem Bericht zufolge auch für Ellyes Skhiri (31), der in Frankfurt keine Zukunft haben dürfte.
Eintracht Frankfurt: Adi Hütter muss Kader an Spielidee anpassen
Klar ist: Hütter muss gemeinsam mit Sportvorstand Markus Krösche (45), dessen Experiment mit Albert Riera (44) krachend gescheitert war, schnellstmöglich den Kader an die eigene Spielidee anpassen. Dafür müssen unbedingt finanzielle Spielräume geschaffen werden, die durch das Verpassen des internationalen Geschäfts sowieso schon deutlich kleiner geworden sind.
Zu den Abschiedskandidaten, bei denen das Aus praktisch feststeht, gesellen sich somit einige, deren Zukunft in der Mainmetropole von der Anfangszeit unter Hütter und den Angeboten abhängen dürfte. Namentlich werden Nnamdi Collins (22), Arthur Theate (26), Hugo Larsson (21), Farès Chaïbi (23) sowie Jean-Mattéo Bahoya (21) ins Feld geführt.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa