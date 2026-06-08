Mit dem großen Eintracht-Besen! Coach Hütter muss ausmisten - und die Liste ist lang

Frankfurt am Main - Die Frankfurter Eintracht hat eine Saison hinter sich, die schlussendlich weit hinter den gesteckten Zielen zurückgeblieben ist. Adi Hütter (56) soll als neuer Trainer das Ruder herumreißen - aber mit welchen Spielern?

Adi Hütter (56) hat bei Eintracht Frankfurt das Sagen - und muss den Kader möglichst zügig an die eigenen Vorstellungen anpassen. © Andreas Arnold/dpa

Bei manchen Akteuren ist die Haltung der Bosse gut erkennbar, bei anderen hängt ein Verbleib aber in der Schwebe. Laut "Bild"-Informationen sind die Tage von Junior Dina Ebimbe (25), Elye Wahi (23) und Michy Batshuayi (32) gezählt. Erstere kehren von Leihgeschäften zurück, Batshuayi hat nach einer Verletzung länger keine Rolle mehr gespielt.

Auch für die bis Ende Juni offiziell ebenfalls noch verliehenen Niels Nkounkou (24), Hrvoje Smolcic (25), Kristzián Lisztes (20), Jessic Ngankam (25) und Simon Simoni (20) werden Abnehmer gesucht.

Während Wahi, der bei seinem Leihverein OGC Nizza mit immerhin neun Treffer durchaus auf sich aufmerksam machen konnte, die Kassen mit rund 20 Millionen Euro klingeln lassen könnte, sind beim Rest keine nennenswerten Summen zu erwarten.

Immerhin winken Einsparungen bei den Gehältern, die unter anderem bei Akteuren wie Batshuayi spürbar entlastend wirken sollten. Das gilt dem Bericht zufolge auch für Ellyes Skhiri (31), der in Frankfurt keine Zukunft haben dürfte.