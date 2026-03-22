 4.838

Massenschlägerei nach BVB-Spiel: Mehr als 150 Festnahmen

Nach Abpfiff des Bundesliga-Heimspiels von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV ist es wohl zu einer Schlägerei zwischen Fans beider Klubs gekommen.

Von Ivan Simovic

Dortmund - Nach dem Bundesliga-Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV am Samstagabend ist es offenbar zu einer wüsten Massenschlägerei zwischen Fans beider Klubs gekommen.

Während der Abreise sollen sich beide Fanlager eine Massenschlägerei geliefert haben, die Polizei schritt daraufhin ein. (Symbolfoto)
Während der Abreise sollen sich beide Fanlager eine Massenschlägerei geliefert haben, die Polizei schritt daraufhin ein. (Symbolfoto)  © Christoph Reichwein/dpa

Laut den Angaben von "RevierSport" und der "WAZ" seien beide Fanlager auf einer Hauptverbindungsstraße in der Dortmunder City aneinandergeraten.

Auf der Klönnestraße hätten die Busse der Gäste demnach angehalten, sodass zahlreiche HSV-Fans auf die BVB-Anhänger gestoßen seien.

Auf offener Straße sei es anschließend zu handfesten Auseinandersetzungen gekommen, woraufhin die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt sei und insgesamt 152 Personen (!) vorübergehend in Gewahrsam genommen habe.

Nach brutaler Messerattacke auf Profi: Zweitligist lässt mit diesem Bild aufatmen
Fußball Nach brutaler Messerattacke auf Profi: Zweitligist lässt mit diesem Bild aufatmen

Ob jemand bei der XXL-Keilerei verletzt wurde, ist unklar. Einzelheiten zum genauen Verlauf sind kaum bekannt.

Polizei vermutet geplante Aktion

Ersten Erkenntnissen zufolge gehe die Polizei Dortmund davon aus, dass es sich um ein geplantes Zusammentreffen gehandelt habe.

In diesem Zusammenhang habe sie laut Medienberichten erklärt: "Wir vermuten, dass das Geschehen verabredet war."

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

Mehr zum Thema Fußball: