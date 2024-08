Matthäus wirft als Jugendtrainer im Reichenviertel hin – und rechnet mit den Eltern ab

Rekord-Nationalspieler und Weltmeister Lothar Matthäus (63) wirft seinen Job als Jugendtrainer hin. Grund seien die Eltern seiner Schützlinge. © RONNY HARTMANN/AFP

In der "Süddeutschen Zeitung" hat der Weltfußballer in einem Interview genau erklärt, was ihm ganz besonders auf die Nerven ging.

Es ist eine Kombination aus mehreren Faktoren. Neid, wenn man mit einer Mutter länger spricht, als mit einer anderen. Ärger darüber, dass der Sohn eine andere Position spielt, als Papa gerne hätte. Persönliche Angriffe der Eltern untereinander in WhatsApp-Gruppen.

Nicht alle Eltern seien so gewesen, unterstreicht er dabei. Aber diejenigen, die es waren, haben nun den Bogen offenbar überspannt. Beispielsweise musste er sich immer wieder rechtfertigen, warum der Spross nicht auf der Wunschposition aufläuft oder auf der Bank sitzt.

"Das sind Sachen, die die Eltern nichts angehen. Dafür hast du einen Trainer. Man kann durchaus diskutieren, aber nicht ständig", so Matthäus in dem SZ-Gespräch. "Man will doch Spaß haben. Die Kinder sind meiner Meinung nach die Leidtragenden gewesen", fügt er an anderer Stelle hinzu.

Aus einer Mannschaft, die vor allem nach den Spielen mit Niederlagenfrust umgehen musste, formte er ein Siegerteam, das immer wieder aufstieg. Da war die Stimmung noch harmonisch.