Nach Aus bei Erstliga-Klub: Musste dieser Fußballer wegen seines Coming-outs gehen?

Adelaide (Australien) - Üble Anschuldigungen: Etwa vier Jahre nach seinem Coming-out hat der australische Fußballer Josh Cavallo (26) seinem Ex-Klub Adelaide United offen Homophobie vorgeworfen.

Wurde Josh Cavallo (26) nach seinem Coming-out vom australischen Erstligisten Adelaide United ausgegrenzt? © IMAGO / AAP

In einem auf Instagram veröffentlichten XXL-Post behauptet der 26 Jahre alte Australier, dass ihm in seinen vorigen Jahren beim heimischen Erstligisten aufgrund seiner Sexualität Spielmöglichkeiten verwehrt worden seien.

"Unter der neuen Führung wurde deutlich, dass ich aus politischen Gründen nicht mehr auf dem Platz stehen durfte", schrieb Cavallo, der 2021 seine Homosexualität öffentlich gemacht hatte und dafür bis heute noch angefeindet wird.

"Es war schwer zu akzeptieren, dass mein eigener Verein homophob war." Sein Abschied habe daher nichts mit sportlichen Leistungen zu tun.

"Entscheidungen von Leuten in Machtpositionen blockierten meine Chancen - nicht wegen meines Talents, sondern wegen der Person, die ich liebe", erklärte er und begründete damit seinen Weggang vom Klub im Mai vergangenen Jahres zum englischen Peterborough Sports, der auf zu geringe Spielzeit zurückzuführen war.