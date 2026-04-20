Nach Aus bei RB Leipzig: Überraschende Wende bei Rose

Leipzig - Den früheren Bundesliga-Trainer Marco Rose (49) zieht es erstmals in die Premier League. Der ehemalige Coach von RB Leipzig , Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund übernimmt zur neuen Saison den AFC Bournemouth.

Nachdem Marco Rose (49) Ende März von RB Leipzig freigestellt wurde, zieht es ihn künftig nach England. © Jan Woitas/dpa

Schon vor wenigen Tagen hatte unter anderem Sky UK von einer grundsätzliche Einigung berichtet. Rose erhält einen Dreijahresvertrag und folgt bei den Cherries auf den Spanier Andoni Iraola, der den Klub im Sommer verlassen wird.

"Alle bei AFC Bournemouth freuen sich darauf, Marco im Vitality Stadium willkommen zu heißen, wenn er im Sommer seine Tätigkeit als Cheftrainer aufnimmt", hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Bis zum 30. Juni ist Rose noch vertraglich an Leipzig gebunden, wo er Ende März 2025 freigestellt worden war. Somit erhalten die Sachsen keine Ablöse mehr.

Bournemouth hat als Tabellenachter erneut nichts mit dem Abstieg zu tun, sondern spielt dank 13 Ligaspielen ohne Niederlage sogar noch um die Qualifikation für den Europapokal. Mit 48 Punkten liegt der Verein von der Südküste Englands fünf Spieltage vor Schluss gleichauf mit dem Sechsten FC Chelsea.