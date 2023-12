Nach historischem Erfolg: Deutsche U17-WM-Helden stehen vor nächster Herausforderung

Frankfurt am Main - Nach dem feierlichen Empfang in der Heimat ging es für die Gold-Jungs der U17-Auswahl zurück in den Alltag.

"Vor wenigen Monaten hieß es noch, der deutsche Fußball liegt am Boden und was ist mit unserem Nachwuchs los. Das war ein richtiges Ausrufezeichen, passend zur Europameisterschaft, das wir gesetzt haben. Wir haben ein Wintermärchen erlebt und hoffen, dass sich das im nächsten Jahr mit einem Sommermärchen fortsetzt", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf (62) mit Blick auf die Heim-EM.

"Ich mache dieses Jahr Abi. Deshalb muss ich am Dienstag in den Mathe-Unterricht", erzählte Eric Emanuel da Silva Moreira (17) vom FC St. Pauli am Montagmorgen bei der kleinen Party im DFB-Campus.

Im Frankfurter Römer durften sich die jungen WM-Helden ins Goldene Buch der Stadt eintragen. © Jürgen Kessler/dpa

Der ehemalige Bundesligaprofi nahm zugleich die Vereine in die Pflicht. "Die Klubs müssen Mittel und Wege finden, ihnen Spielzeit auf höchstem Niveau zu geben.

Das ist unser Nadelöhr in Deutschland. Wir haben genügend Talente, aber wir bekommen es momentan nicht hin, den Jungs ausreichend Spielzeit zu geben. Nicht in der 1. Liga, nicht in der 2. Liga und auch nicht in der 3. Liga", sagte Wück.

In erster Linie gehe es dabei um Vertrauen, das bei der U17 das große Plus gewesen sei. "Ich glaube, dieses Vertrauen haben die Profivereine nicht. Die Frage ist, warum nicht", monierte der 50-Jährige.

Zudem mahnte er an: "Ohne gute Ausbildung, ohne gute Talente werden die A-Nationalmannschaft und die U21 nicht gefüttert mit jungen Spielern."

Als Vorbild könne der spanische Topklub FC Barcelona dienen, bei dem Talente schon in jungen Jahren zum Einsatz kämen. "Andere Nationen – Spanien ist ein gutes Beispiel – machen es uns vor, indem sie junge Spieler in den ersten drei Ligen einsetzen. Das würde ich mir in Deutschland auch vermehrt wünschen", sagte Wück.

Einer, der auf dem Sprung steht, ist Finn Jeltsch (17). Der Abwehrspieler vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg stand vor dem WM-Trip nach Indonesien zumindest schon mal im Kader der Franken und träumt von seinem baldigen Profidebüt.