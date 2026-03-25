Nach Kollaps bei "U20"-Spiel: Fußball-Talent stirbt mit nur 18 Jahren
Bogotá (Kolumbien) - Der kolumbianische Fußball trauert um Santiago Castrillón (†18): Im Alter von nur 18 Jahren ist das junge Nachwuchs-Talent tragisch aus dem Leben gerissen worden.
Nur wenige Tage nach seinem Zusammenbruch bei einem Spiel gab der Erstligist Millonarios FC in einem emotionalen Statement auf Instagram den Tod des jungen Kickers bekannt.
Das im Land hoch gehandelte Mittelfeld-Juwel war am vergangenen Samstag in der "U20"-Begegnung gegen Independiente Santa Fe aus noch ungeklärten Gründen auf dem Platz kollabiert.
Nach Klubangaben hätten sich die Mannschaftsärzte umgehend um den Fußballer gekümmert, bevor er "mit dem Krankenwagen in ein hoch spezialisiertes Krankenhaus" gebracht worden sei.
Trotz aller Anstrengungen der Ärzte habe man das Leben des Teenagers nicht retten können, teilte der Verein außerdem mit und richtete gleichzeitig Worte des Trostes an seine Familie und Angehörigen.
"Wir beten für seine Seele. Seiner Familie und seinen Angehörigen senden wir eine Botschaft der Stärke in dieser unvorstellbaren Zeit."
Kolumbianischer Fußballverband (FCF) nimmt Abschied von Santiago Castrillón
Bestürzt äußerte sich auch der kolumbianische Fußballverband (FCF) zum Tod des Talents, das erst vor Kurzem in die "U19"-Nationalmannschaft des Landes aufgenommen worden war, und verabschiedete sich in einem Statement.
Dabei hieß es unter anderem: "Wir sprechen seiner Familie, seinen Angehörigen und seinem gesamten Umfeld in dieser schweren Zeit unser aufrichtiges Beileid aus. Wir sind in Solidarität mit ihnen verbunden und beten für seine ewige Ruhe."
Titelfoto: Millonarios FC