Nächster Schicksalsschlag für Familie Diekmeier: Geliebter Hund stirbt nach Vergiftung
Sandhausen - Als müssten sie nicht schon genug Leid ertragen! Mitten im tapferen Kampf von Tochter Delani (14) gegen den Krebs muss die Familie Diekmeier den nächsten Schicksalsschlag verkraften. Einer der geliebten Dalmatiner-Hunde ist tot.
Unfassbar: beide Tiere wurden vergiftet. Dexter, der ältere Hund und Diesel, der jüngere, fraßen offenbar Giftköder.
"Letzte Woche haben Dexter und Diesel im Wald Gift gefressen. Unser geliebter kleiner Diesel, der gerade mal fast ein Jahr bei uns war, hat es leider nicht überlebt .. Viel zu früh hat er uns wieder verlassen . Wir sind unendlich traurig", schrieb Dana am Sonntag auf Instagram.
Dexter konnte gerettet werden. Er "wurde in der Klinik aufgepäppelt und ist nun zum Glück wieder fit", berichtet Dana. Für die sechsköpfige Familie ist der Verlust enorm und kaum zu ertragen.
Erst am 25. Oktober 2024 hatten die Diekmeiers den kleinen Diesel zu sich geholt und machten damit das Dalmatiner-Doppel mit ihrem bereits bestehenden Hund Dexter perfekt.
Im vergangenen Juni musste die Familie schon einen geliebten Vierbeiner über den Regenbogen verabschieden. Mops-Dame Bella war im Juni verstorben. Drei Jahre zuvor starb Mops-Dame Molly.
Seit Anfang des Jahres kämpft Delani Diekmeier gegen eine seltene Form des Krebses
Seit Anfang des Jahres ist die Familie vom schwersten Schicksal heimgesucht worden, das man sich nur vorstellen kann.
Die erst 14 Jahre alte Delani kämpft gegen einen ganz seltenen Nierenkrebs, der extrem aggressiv ist und in die Lunge der Schülerin gestreut hat.
Seit Monaten kämpft die Pferdeliebhaberin tapfer gegen die heimtückische Krankheit, musste schon zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen und gibt gemeinsam mit ihrer Familie nicht auf. Und das, obwohl die eigentlich behandelnden Ärzte Ende Oktober empfahlen, Delani nur noch palliativ zu begleiten.
Aufgeben war für die gesamte Familie, aber vor allem Delani, niemals eine Option und so stellen sich alle weiterhin dieser extremen Ausnahmesituation in der Hoffnung auf ein Wunder.
Der Schmerz über den sinnlosen Verlust des kleinen Diesel macht die Situation aktuell mit Sicherheit noch viel schwerer.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/danadiekmeier