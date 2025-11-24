Nächster Schicksalsschlag für Familie Diekmeier: Geliebter Hund stirbt nach Vergiftung

Sandhausen - Als müssten sie nicht schon genug Leid ertragen! Mitten im tapferen Kampf von Tochter Delani (14) gegen den Krebs muss die Familie Diekmeier den nächsten Schicksalsschlag verkraften. Einer der geliebten Dalmatiner-Hunde ist tot.

Die Familie Diekmeier trauert um Hund Diesel, der gerade mal ein Jahr bei ihr war. © Screenshot/Instagram/danadiekmeier

Unfassbar: beide Tiere wurden vergiftet. Dexter, der ältere Hund und Diesel, der jüngere, fraßen offenbar Giftköder.

"Letzte Woche haben Dexter und Diesel im Wald Gift gefressen. Unser geliebter kleiner Diesel, der gerade mal fast ein Jahr bei uns war, hat es leider nicht überlebt .. Viel zu früh hat er uns wieder verlassen . Wir sind unendlich traurig", schrieb Dana am Sonntag auf Instagram.

Dexter konnte gerettet werden. Er "wurde in der Klinik aufgepäppelt und ist nun zum Glück wieder fit", berichtet Dana. Für die sechsköpfige Familie ist der Verlust enorm und kaum zu ertragen.

Erst am 25. Oktober 2024 hatten die Diekmeiers den kleinen Diesel zu sich geholt und machten damit das Dalmatiner-Doppel mit ihrem bereits bestehenden Hund Dexter perfekt.

Im vergangenen Juni musste die Familie schon einen geliebten Vierbeiner über den Regenbogen verabschieden. Mops-Dame Bella war im Juni verstorben. Drei Jahre zuvor starb Mops-Dame Molly.