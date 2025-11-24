Delani Diekmeier (14) kämpft weiter gegen den Krebs: "Ihr wurden 50 Metastasen herausgeholt"
Sandhausen - Seit Anfang des Jahres kämpft die erst 14 Jahre alte Delani Diekmeier tapfer und mit so viel Kraft gegen den Krebs. Die Ärzte gaben ihr nur noch fünf Prozent Überlebenschance, doch die Teenagerin und ihre Familie geben nicht auf.
Nun hat Mama Dana (40), die mit Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier (36) verheiratet ist, Neues über den Gesundheitszustand ihrer Tochter berichtet. Im Rahmen eines Events in Hamburg erzählte sie, dass es eine erneute Operation an der Lunge gab.
Delani leidet an seltenem Nierenkrebs, der in die Lunge gestreut hatte. "Das ist die zweite OP an der linken Lunge, ihr wurden 50 Metastasen herausgeholt. Jetzt warten wir zwei Wochen und dann geht es wieder zum CT und dann schauen wir, ob was nachgewachsen ist", sagte Dana der Bild.
Schon Anfang des Jahres musste Delani nach der Entfernung des eigentlichen Tumors an der Niere mehrere Operationen an der Lunge über sich ergehen lassen, bei denen Metastasen entfernt wurden. Doch trotz Chemo- und Immuntherapie wuchsen immer wieder neue Metastasen.
Da die eigentlich behandelnden Ärzte sich Ende Oktober weigerten, Delani weiter zu operieren und der Familie eine palliative Betreuung nahe legten, trennten sich Dana und Dennis von den Medizinern und versuchten, neue Wege der Behandlung mit anderen Ärzten zu finden.
Delanie Diekmeier hat keine Wünsche, außer gesund zu werden
Parallel riefen sie eine Spendenkampagne ins Leben, die der weiteren Forschung und Findung von Behandlungsmöglichkeiten der seltenen Krebsart dienen soll.
Auch, wenn Dana beim Event in Hamburg war, kreisten ihre Gedanken um ihre Tochter. "Ich habe ein schlechtes Gewissen, denn ich kann mal kurz auf Pause drücken, mal eben alles hinter mir lassen. Delani kann das nicht. Aber daraus schöpft man Kraft. Ich bin das ganze Jahr schon am Limit, habe kaum noch Tränenflüssigkeit, gehe auf dem Zahnfleisch", berichtet die Mama über eine Zeit, die für sie und ihre Familie die größte Herausforderung ihres bisherigen Lebens darstellt.
Bald ist Delanis Geburtstag, am 18. Dezember wird sie 15 Jahre alt. Kurz danach steht das Weihnachtsfest an. "Delani ist sehr bescheiden, hat keine Wünsche. Man sagt nicht umsonst: Menschen, die krank sind, haben nur einen Wunsch: gesund zu werden. Sie liebt ihr Pferd. Das einzige, was sie sich wünscht, ist eine Elektrofelldecke. Damit es ihrem Pferd gut geht", berichtet Mama Dana.
Das Fest verbringt die Familie mit Freunden in Österreich. Alle hoffen, dass es bis dahin gute Nachrichten nach der Operation an der Lunge gegeben hat.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Future Image, Screenshot/Instagram/danadiekmeier