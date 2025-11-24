Delani Diekmeier (14) kämpft weiter gegen den Krebs: "Ihr wurden 50 Metastasen herausgeholt"

Sandhausen - Seit Anfang des Jahres kämpft die erst 14 Jahre alte Delani Diekmeier tapfer und mit so viel Kraft gegen den Krebs. Die Ärzte gaben ihr nur noch fünf Prozent Überlebenschance , doch die Teenagerin und ihre Familie geben nicht auf.

Im Rahmen der "Alsterhaus Christmas Shopping Night" in Hamburg gab Dana Diekmeier (40) ein Gesundheitsupdate ihrer Tochter. © IMAGO / Future Image

Nun hat Mama Dana (40), die mit Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier (36) verheiratet ist, Neues über den Gesundheitszustand ihrer Tochter berichtet. Im Rahmen eines Events in Hamburg erzählte sie, dass es eine erneute Operation an der Lunge gab.

Delani leidet an seltenem Nierenkrebs, der in die Lunge gestreut hatte. "Das ist die zweite OP an der linken Lunge, ihr wurden 50 Metastasen herausgeholt. Jetzt warten wir zwei Wochen und dann geht es wieder zum CT und dann schauen wir, ob was nachgewachsen ist", sagte Dana der Bild.

Schon Anfang des Jahres musste Delani nach der Entfernung des eigentlichen Tumors an der Niere mehrere Operationen an der Lunge über sich ergehen lassen, bei denen Metastasen entfernt wurden. Doch trotz Chemo- und Immuntherapie wuchsen immer wieder neue Metastasen.

Da die eigentlich behandelnden Ärzte sich Ende Oktober weigerten, Delani weiter zu operieren und der Familie eine palliative Betreuung nahe legten, trennten sich Dana und Dennis von den Medizinern und versuchten, neue Wege der Behandlung mit anderen Ärzten zu finden.