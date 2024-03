Noch schneller als Wirtz! RB-Leipzig-Star jetzt Weltrekord-Halter

Trotz seiner Leistung gab sich Baumgartner bescheiden. "Dass ich ihn so treffe und es anscheinend Weltrekord ist, ist natürlich sensationell. Es freut mich vor allem, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Das ist das Wichtigste an dem Tor", sagte er.

Bisher war laut ORF-Angaben der Belgier Christian Benteke (33) schnellster Torschütze, er traf am 11. Oktober 2016 in der WM-Qualifikation in Faro gegen Gibraltar nach 8,1 Sekunden.

Knapp am Weltrekord vorbei: Florian Wirtz (20) traf nach acht Sekunden gegen Frankreich und leitete so den Sieg der DFB-Elf ein. © Christian Charisius/dpa

Der Leipziger hatte nach dem Anstoß von Michael Gregoritsch (29) drei Gegenspieler überspielt und war danach ungehindert Richtung Tor marschiert. Sein Schuss von knapp außerhalb des Strafraums passte perfekt ins linke Eck.

Auch Nationaltrainer Ralf Rangnick (65) sparte nicht mit Lob für seinen Spieler. "Das war schon ein besonderes Tor. Da kann man nur den Hut ziehen und Baumi gratulieren", sagte Rangnick.

Baumgartner will den speziellen Tag in Erinnerung behalten und kündigte an, das Trikot des Spiels zu behalten. "Ich habe mir schon während des Spiels gedacht, so viel schneller wird es nicht gehen – vielleicht ist es österreichischer Rekord. Aber dass es wirklich Weltrekord ist, ist natürlich schon etwas Besonderes", sagte er.

Eine offizielle Bestätigung dafür gab es am Samstagabend zunächst aber nicht.

Dem 7-Sekunden-Tor muss sich auch DFB-Star Florian Wirtz (20) geschlagen geben. Er hatte am Samstagabend im Testspiel gegen Frankreich das 1:0 nach "erst" acht Sekunden erzielt. Die Elf von Julian Nagelsmann (36) zeigte eine starke Leistung gegen Kylian Mbappé (25) und Co., startete so mit einem 2:0-Sieg ins EM-Jahr.