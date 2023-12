Cottbus-Knaller! Energie verkauft die Namensrechte am Stadion der Freundschaft

Cottbus - Bruch mit der Tradition? Dem bei vielen Fußballfans noch aus Bundesliga -Zeiten bekannten Cottbuser Stadion der Freundschaft könnte schon bald ein Neuanstrich bevorstehen, mindestens, was den Namen betrifft.

Nach wie vor ein Zuschauermagnet: Das Cottbuser Stadion der Freundschaft hat trotz Regionalliga-Tristesse noch immer Kultstatus bei vielen Fans. © Robert Michael/dpa

Es war ein kleiner Knall, als Energie-Präsident Sebastian Lemke (40) am Donnerstag ankündigte, dass Energie Cottbus seinen Stadionnamen verkauft habe.

Wenige Stunden vor dem Cottbuser Jahresausklang mit dem Weihnachtssingen im Stadion der Freundschaft holte diese Nachricht viele Energie-Anhänger aus dem Winterschlaf.

Denn Cottbus ohne Stadion der Freundschaft? Für viele Fans unvorstellbar.

Denn anders als der Name es suggeriert, war das Stadion der Freundschaft speziell für große Gegner ein verhasster Spielort. Allein Bayern München wurde zu Bundesliga-Zeiten zweimal zuhause besiegt (2000, 2008).

Und heute? Spielen die Brandenburger in der fünften Saison nacheinander in der viertklassigen Regionalliga Nordost. Das Geld ist knapper denn je, was den Klub zu dem Schritt des Verkaufs der Namensrechte bewog. FCE-Präsident Lemke erläuterte gegenüber der Lausitzer Rundschau:

"Wir haben Verständnis für fußballromantische Werte, diese leben auch in uns. Wir haben aber auch unseren Verein verantwortungsvoll in die Zukunft zu führen [...] alle in Cottbus sehnen sich nach Profifußball. Wenn man das möchte, dann gehören die Strukturen dafür dazu."