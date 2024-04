MDR-Experte legt sich fest: Cottbus steigt auf!

Cottbus - Die Lausitz springt voller Glück! Wieder einmal gewinnt Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost auf den letzten Metern und kommt dem ersehnten Aufstieg in die 3. Liga einen großen Schritt näher. Das sieht auch ein MDR-Experte so!

Der frühere DDR-Nationalspieler und Trainer Lutz Lindemann (74) ist Fußballfans von MDR Sport im Osten ein vertrautes Gesicht. (Archivbild) © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Ich will nicht wissen, wie viele Fernseher in der Lausitz jetzt gerade umgefallen sind", kommentierte MDR-Mann Torsten Püschel den 4:3-Siegtreffer von Energie Cottbus in der Nachspielzeit.

Dynamo Dresdens Leihgabe Jan Shcherbakovski (23) hatte in 90 Minuten plus drei per herrlichem Seitfallzieher genetzt, sein zweites Tor für den FCE. Und was für ein Wichtiges!

Kurz zuvor war Energie noch auf der Verlierer-Straße, plötzlich stand das LEAG Energie Stadion Kopf!

Selbst Ostfußball-Legende Lutz Lindemann (74), normalerweise ein Mann der sachlichen Töne, entlockte der wilde Schlagabtausch ungekannte Emotionen: "Wahnsinn! Was ist denn das hier? Mein Gott!"

Für die Fans an den Bildschirmen war nicht nur der wilde Spielverlauf (2:0, 2:3, 4:3) beste Unterhaltung, sondern auch die Konversationen des MDR-Teams.