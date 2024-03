Cottbuser Chaos-Spiel gegen Altglienicke endet mit blauem Auge für Energie!

Cottbus - Damit konnte Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz nicht zufrieden sein! Energie hätte im Regionalliga-Heimspiel gegen die VSG Altglienicke den siebten Sieg in Serie einfahren können, zeigte sich allerdings nicht nur in den ersten 45 Minuten überaus fahrig und musste am Ende mit einem 0:0 zufrieden sein.