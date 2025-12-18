Dicke Überraschung in der Regionalliga! Ostklub holt Trainer aus Lettland

Greifswald - Dicke Überraschung in der Regionalliga Nordost: Am Dienstag verkündete der Greifswalder FC die Trennung von Markus Zschiesche (43). TAG24 kennt seinen Nachfolger, der zuletzt in Lettland trainierte.

2021 stellte der GFC schon einmal Björn Lipfert (heute 44) vor, damals noch als Vereinssportlehrer. Jetzt kehrt er als Cheftrainer zurück. (Archivfoto) © Greifswalder FC/Facebook

Sein Name dürfte nur eingefleischten Greifswaldern was sagen: Björn Lipfert (44) heißt der neue Mann an der GFC-Seitenlinie. Nach TAG24-Informationen soll er noch am Donnerstag vorgestellt werden.

Für den 44-Jährigen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte - von Juni 2021 bis Januar 2023 arbeitete er schon einmal für den Nordklub.

Damals zunächst als Vereinssportlehrer, später auch als Nachwuchs- und Geschäftsstellenleiter. Und künftig als Cheftrainer!

Denn der gebürtige Rathenower (gut drei Autostunden von Greifswald entfernt) wagte das Abenteuer in Ausland, heuerte in Lettland an - und erwarb dort seine UEFA-Pro-Lizenz.

In Deutschland ein Ding der Unmöglichkeit für Personen, die nicht Ex-Profi sind oder schon mindestens in der vierten Liga arbeiten.