Dicke Überraschung in der Regionalliga! Ostklub holt Trainer aus Lettland
Greifswald - Dicke Überraschung in der Regionalliga Nordost: Am Dienstag verkündete der Greifswalder FC die Trennung von Markus Zschiesche (43). TAG24 kennt seinen Nachfolger, der zuletzt in Lettland trainierte.
Sein Name dürfte nur eingefleischten Greifswaldern was sagen: Björn Lipfert (44) heißt der neue Mann an der GFC-Seitenlinie. Nach TAG24-Informationen soll er noch am Donnerstag vorgestellt werden.
Für den 44-Jährigen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte - von Juni 2021 bis Januar 2023 arbeitete er schon einmal für den Nordklub.
Damals zunächst als Vereinssportlehrer, später auch als Nachwuchs- und Geschäftsstellenleiter. Und künftig als Cheftrainer!
Denn der gebürtige Rathenower (gut drei Autostunden von Greifswald entfernt) wagte das Abenteuer in Ausland, heuerte in Lettland an - und erwarb dort seine UEFA-Pro-Lizenz.
In Deutschland ein Ding der Unmöglichkeit für Personen, die nicht Ex-Profi sind oder schon mindestens in der vierten Liga arbeiten.
Greifswalder FC: Björn Lipfert kennt Roland Kroos und folgt auf Markus Zschiesche
Lipfert wählte den Umweg, trainierte in Lettland zunächst Leevon Saldus. Nach einem Jahr zog er weiter zum Mārupes SC, mit dem er auf Platz acht der zweiten lettischen Liga abschloss.
Da sich die Spieljahre im Baltikum am Jahreskalender orientieren, ist für Lipfert seit Anfang November die Saison vorbei - und die Zeit für eine Deutschland-Rückkehr nach drei Jahren Lettland reif.
Der Kontakt nach Greifswald sei dem Vernehmen nach nie abgerissen, in Roland Kroos (66) ist auf der Position des Sportlichen Leiters sogar ein ehemaliger Weggefährte von damals (wieder) am Werk.
Ein weiteres Kriterium der Trainerwahl: Lipfert hat Bezug zur Region, kennt die Gegebenheiten in der Hansestadt und Mecklenburg-Vorpommern. Vorgänger Zschiesche fuhr speziell an freien Tagen gerne in seine Heimat Berlin, was nicht bei allen Beteiligten gut ankam.
Spannend: Wie TAG24 erfuhr, soll sein Aus schon vor dem erfolgreichen Hinrundenabschluss bei Chemie Leipzig (3:2) besiegelt worden sein. Vier Siege aus 19 Spielen waren schlichtweg zu wenig.
Am Ende muss sich bei allen Vorschusslorbeeren auch Lipfert an den Ergebnissen messen lassen: Greifswald rangiert zur Winterpause nur sieben Punkte vor der Abstiegszone. Dabei soll der Blick eigentlich nach oben gehen.
