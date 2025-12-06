FSV-Busfahrer von Becher getroffen: Lok-Kollegin springt ein, Tatverdächtiger geschnappt

Leipzig - Wenn das eigentliche Spiel auf der Pressekonferenz mal kurz zur Nebensache wird, ist gewaltig etwas schiefgelaufen. So geschehen am Freitagabend beim packenden Spitzenspiel zwischen Lok Leipzig und dem FSV Zwickau (0:2) . Nach einer Becher-Attacke wurde der mutmaßliche Täter bereits geschnappt und der Polizei übergeben.

FSV-Busfahrer Stephan Mildner wurde von einem mit Dreck und ähnlichem Inhalt gefüllten Bierbecher am Kopf getroffen. © Picture Point / Gabor Krieg

Loksche bekam die erste Heimpleite nach 13 Monaten zugefügt - zu viel für einen Vollidioten auf der Gegengerade. Der schleuderte einen mit Dreck und ähnlichem Inhalt vollen Bierbecher in Richtung der Gästebank. Das Wurfgeschoss traf Busfahrer Stephan Mildner am Kopf, der eine Platzwunde davontrug. Sanitäter eilten herbei und die Partie wurde für rund zwei Minuten unterbrochen.

"Gute Genesung an euren Busfahrer. Ich möchte mich auch da noch mal im Namen des Vereins entschuldigen - auch wenn es unentschuldbar ist. Das darf nicht passieren! Ich wünsche, dass da jetzt nichts Schlimmeres passiert ist", sagte Lok-Coach Jochen Seitz (49) hinterher.

Sein Gegenüber, Rico Schmitt (57), wählte auch klare Worte. "Er [Busfahrer Stephan Mildner/d. Red.] lag in der Bank drin, mit einer großen, klaffenden Platzwunde. Das ist einfach scheiße! Den, der das gemacht hat, muss man wegsperren. [...] Das ist einfach katastrophal für den Fußball", hat der FSV-Coach definitiv einen Punkt.

Als die Pressevertreter nach Spielende zur Mixed-Zone gingen, kam Busfahrer Mildner mit bandagiertem Kopf entgegen, ging Richtung Mannschaftsbus, den er unbedingt zurück nach Eckersbach lenken wollte.