Machtwechsel in der Regionalliga Nordost?

Von Lukas Schulze

Luckenwalde/Potsdam - Verkehrte Welt in der Regionalliga Nordost! Nach Abschluss des Kalenderjahres 2025 haben sich die Machtverhältnisse der Brandenburger Herrenvereine verschoben.

Der FSV Luckenwalde obenauf! Die Brandenburger haben den SV Babelsberg überflügelt. © Picture Point / Sven Sonntag Eigentlich ist die Rangfolge seit Urzeiten zementiert: Energie Cottbus steht in Brandenburg auf der 1 und dahinter folgt der SV Babelsberg 03. Doch Stand Winterpause hat der FSV Luckenwalde die Filmstädter überholt! Das gab's noch nie, die Kleinstadt aus Teltow-Fläming thront in der Tabelle sechs Punkte vor der Landeshauptstadt. Luckenwalde steht dort, wo Babelsberg gerne wäre: auf einem einstelligen Tabellenplatz (Rang neun), dem erklärten Saisonziel der Nulldreier. Während für das kleine Luckenwalde die Platzierung ein Riesenerfolg ist, herrscht in Potsdam seit Monaten gedrückte Stimmung. Regionalliga FSV-Busfahrer von Becher getroffen: Lok-Kollegin springt ein, Tatverdächtiger geschnappt Besonders stark schlägt folgende Bilanz aufs Gemüt: Von neun Partien im Karl-Liebknecht-Stadion verlor Babelsberg sage und schreibe acht, ist Letzter der Heimtabelle.

Hängende Köpfe in Babelsberg. Die Hinserie verlief alles andere als nach Maß. (Archivfoto) © IMAGO / PIC ONE

Ronny Ermel: "Gefühl, dass die Jungs Angst haben, was zu verlieren"

Das 2:3 am Freitagabend gegen Meuselwitz setzte dem Schlamassel die Krone auf: Nach 1:0-Führung gaben die Hausherren das Spiel aus der Hand und standen erneut ohne Punkte da. Die Heimmisere - ein Kopfproblem. Babelsberg-Trainer Ronny Ermel (41) auf der PK nach Meuselwitz: "Es ist irgendwie das Gefühl, dass die Jungs Angst haben, was zu verlieren. [...] Wenn man daran denkt, dass man was zu verlieren hat, geht das meist in die Hose."

Babelsberg 03: Fans bleiben zu Hause, während der FSV Luckenwalde groß aufspielt