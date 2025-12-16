Greifswald - Nächster Trainerknall in der Regionalliga Nordost: Der Greifswalder FC hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Markus Zschiesche (43) getrennt.

Noch am Sonntag coachte Markus Zschiesche (43) den Greifswalder FC zum Sieg bei Chemie Leipzig. Zwei Tage später ist er weg. © Picture Point / Roger Petzsche

Dies sei das Ergebnis "offener und konstruktiver Gespräche" beider Parteien. Die Trennung soll "einvernehmlich" erfolgt sein.

Geschäftsführer Daniel Gutmann führt aus: "In den gemeinsamen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ein personeller Impuls zur Winterpause sinnvoll sein kann, um die Ziele für die Rückrunde bestmöglich anzugehen."

Seinen Zielen rennt der GFC seit Saisonstart hinterher, Platz 14 und 1,0 Punkten pro Spiel entsprechen in keiner Weise den Erwartungen in der Hansestadt.

Dennoch kommt die Trennung für Außenstehende aus dem Nichts, noch am Sonntag stand Zschiesche an der Greifswalder Seitenlinie und errang im Kellerduell bei Chemie Leipzig einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg.

Anfang Oktober hatte der GFC Zschiesche entlastet und in Greifswald-Urgestein Roland Kross (66, Vater von Weltmeister Toni Kroos) Sportkompetenz hinzugenommen.

Damals hieß es: "Roland wird seine Qualitäten an der richtigen Stelle einbringen und damit auch Cheftrainer Markus Zschiesche entlasten, der sich nun voll und ganz auf seine Aufgaben als Cheftrainer konzentrieren kann, um den sportlichen Turnaround zu schaffen."