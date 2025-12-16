Nächster Trainerknall in der Regionalliga Nordost!
Greifswald - Nächster Trainerknall in der Regionalliga Nordost: Der Greifswalder FC hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Markus Zschiesche (43) getrennt.
Dies sei das Ergebnis "offener und konstruktiver Gespräche" beider Parteien. Die Trennung soll "einvernehmlich" erfolgt sein.
Geschäftsführer Daniel Gutmann führt aus: "In den gemeinsamen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ein personeller Impuls zur Winterpause sinnvoll sein kann, um die Ziele für die Rückrunde bestmöglich anzugehen."
Seinen Zielen rennt der GFC seit Saisonstart hinterher, Platz 14 und 1,0 Punkten pro Spiel entsprechen in keiner Weise den Erwartungen in der Hansestadt.
Dennoch kommt die Trennung für Außenstehende aus dem Nichts, noch am Sonntag stand Zschiesche an der Greifswalder Seitenlinie und errang im Kellerduell bei Chemie Leipzig einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg.
Anfang Oktober hatte der GFC Zschiesche entlastet und in Greifswald-Urgestein Roland Kross (66, Vater von Weltmeister Toni Kroos) Sportkompetenz hinzugenommen.
Damals hieß es: "Roland wird seine Qualitäten an der richtigen Stelle einbringen und damit auch Cheftrainer Markus Zschiesche entlasten, der sich nun voll und ganz auf seine Aufgaben als Cheftrainer konzentrieren kann, um den sportlichen Turnaround zu schaffen."
Greifswalder FC sucht nach Markus Zschiesche erneut einen Trainer
Doch die Bilanz seitdem ist eine durchwachsene: Aus acht Spielen holte Greifswald zwölf Punkte, fuhr über die gesamte Hinrunde nur vier Siege, davon lediglich zwei zu Hause, ein.
Das Team, das maßgeblich vom Berliner Zschiesche mit zahlreichen Kickern aus der Hauptstadt bestückt wurde, kam nie in einen richtigen Lauf.
Mehr denn noch steht der GFC heute sogar schlechter da als zum Zeitpunkt vor 14 Monaten, als Zschiesche die Aufgabe von Lars Fuchs (43, jetzt Co-Trainer Aue) übernommen hatte.
Brisant: Offenbar steht der Nachfolger schon fest. Wie der GFC mitteilte, wird der Verein "über die Nachfolge auf der Position des Cheftrainers noch vor Weihnachten informieren."
BFC Dynamo hat Dennis Kutrieb freigestellt
Zschiesche ist nicht der einzige Trainer, der in der Regionalliga Nordost pünktlich zum Start in die Winterpause seinen Posten räumen muss: Am Sonntag hatte der BFC Dynamo Dennis Kutrieb (46) freigestellt. Vorerst oder vielleicht sogar dauerhaft übernimmt der bisherige Co-Trainer Sven Körner (43) das Zepter an der Seitenlinie.
Auf dem Trainermarkt sind derzeit unter anderem Semih Keskin (36), André Meyer (41) und Miroslav Jagatic (49) verfügbar.
