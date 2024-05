"Die Hölle wartet": Hass-Duell zwischen BFC Dynamo und Energie Cottbus!

Berlin/Cottbus - Es ist vielleicht DAS Hass-Duell der Regionalliga Nordost! Der BFC Dynamo und Energie Cottbus treffen am Samstag (Anstoß: 16 Uhr) in Berlin aufeinander. Schon lange vor dem Spiel fliegen die Giftpfeile.

Klare Botschaft: BFC-Ultras verewigten sich in Cottbus. © Bildmontage: privat

Keine zwei Wochen ist es her, dass in Cottbus diese Graffitis gesichtet wurden: "Die Hölle wartet. 04.05.2024." Der Absender: Ultras des BFC Dynamo, die dem FC Energie Cottbus einen alles andere als freundlichen Empfang in der Stadt bereiten wollen.

Der Schauplatz: Die Dynamo-Festung Sportforum Hohenschönhausen (nur eine Heimniederlage) im Berliner Osten. Weit mehr als 1000 Cottbus-Fans werden in Berlin erwartet, 800 von ihnen im ausverkauften Gästeblock, einige Mutige inkognito im Heimbereich.



Der FCE hätte lieber in einem anderen Stadion gespielt, fürchtet im Sportforum um die Sicherheit seiner Akteure und Anhänger. Ein Großaufgebot der Berliner Polizei wird das Hochrisikospiel absichern, das Verhältnis beider Fanlager und mancher Protagonisten gilt als explosiv.

Den Cottbusern missfällt auch, dass der BFC eigens für das Spiel einen Sonderzuschlag von drei Euro pro Ticket erhebt.

Die Dynamos begründen das mit hohen Verbandsstrafen und Sicherheitskosten, Energie wittert einer Mischung aus Abzocke und Abschreckung.