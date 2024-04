Nordost-Klub greift durch! Fans geht es nach Pyro-Strafen an den Kragen

Die BFC-Anhänger fielen neben lautstarkem Support diese Saison schon mehrfach durch Krawall und Randale auf. © Picture Point / Gabor Krieg

Nach eigenen Angaben musste der BFC diese Spielzeit schon 21.000 Euro an Strafen wegen Pyro und Co. an den NOFV blechen, in der Vorsaison waren es über 30.000 Euro.

Viel Geld für einen jeden Viertligisten, der größtenteils von lokalen Sponsoren und Zuschauereinnahmen lebt.

Für das Hass-Duell gegen Cottbus dürfte darüber hinaus eine bedeutende Mehrzahl an Sicherheitspersonal benötigt werden.

Ausschreitungen vor oder während des Spiels scheinen aufgrund der Vorgeschichte der Fanlager nicht ausgeschlossen: Energie-Ultras hatten vor gut einem Jahr den "Ultras BFC" deren Zaunfahne entwendet und später provokativ in der BFC-Heimspielstätte verbrannt.

Ein Video der Aktion ging vor dem Duell in Cottbus viral.