Ein Zähler aus zwei Spielen: Drei Gründe für Cottbus' Stotterstart

Wollitz bemängelte im Anschluss schlechte "Struktur und Abläufe". Das Spiel von Energie wirkt bei Weitem noch nicht so flüssig wie in der Vorsaison, als Cottbus in der Regel Dominanz und Ballkontrolle hatte. Etwas verwunderlich ist das schon, nach der Vorbereitung schien Energie wesentlich weiter.

Fehlende Eingespieltheit: Gegen Rot-Weiß Erfurt standen drei Neuzugänge in der Startelf, insgesamt gab es zur enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen Viktoria Berlin fünf Änderungen in der Anfangsformation inklusive der Grundordnung.

Timmy Thiele (32) ist bei Energie Cottbus auf der Suche nach der Form früherer Tage. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Fehlende Torgefahr: Die Abgänge von Wähling (25, zwölf Tore) und Hottmann (23, zehn Tore) fielen schwerer ins Gewicht, als von einigen prophezeit. Wähling war mit seiner Abschlussqualität in vielen Spielen entscheidend zur Stelle. Hottmann erarbeitete sich allein dank seiner Wucht jedes Spiel mehrere Chancen.

Gegen Erfurt fehlte in Timmy Thiele zudem der zentrale Stürmer - offiziell aufgrund "Fiebers". Andererseits soll es in der Trainingswoche eine lautstarke Meinungsverschiedenheit mit Wollitz gegeben haben. Der 188-malige Drittliga-Stürmer läuft in Cottbus bisher den Erwartungen (zwei Tore in 18 Spielen) hinterher und agierte auch zum Auftakt gegen Viktoria Berlin unglücklich.

Statt des Routiniers holte Tim Heike die Kohlen aus dem Feuer und traf in der neunten Minute mit einem satten Schuss. Der 23-jährige Angreifer hat Potenzial, nach langer Verletzung aber Nachholbedarf.

Blieben noch Cedric Euschen (25), der nach der richtigen Position im System sucht und ein Einstandstor braucht, Phil Halbauer (24), der es nach dem undankbaren Debütspiel gegen Erfurt nicht in den Kader schaffte und Alexander Prokopenko (21).

Der Ukrainer wusste mit seinem Tempo und Spielwitz zu gefallen, teilweise gehen ihm Zielstrebigkeit und "Konstanz" ab. Rudolf Ndualu (24) kam laut Wollitz aus einem "Loch" nach Cottbus und muss sich erst aus diesem herausarbeiten.