Cottbus gibt das Spiel aus der Hand und ist weiter ohne Sieg

Cottbus - Energie Cottbus muss in der Regionalliga -Nordost-Saison auch nach dem zweiten Spieltag weiter auf einen Sieg warten. Die Lausitzer gaben im Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand und kamen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Maximilian Pronichev (r.) blieb im Erfurt-Trikot bei seiner Rückkehr ins Stadion der Freundschaft blass, während Energie-Stürmer Tim Heike (l.) seine Chance nutzte. © IMAGO / Steffen Beyer

Zweiter Spieltag, zweites Spiel ohne Sieg für den Vorjahresmeister der Regionalliga Nordost. Energie Cottbus kann gegen Meisterschaftskonkurrent Rot-Weiß Erfurt im heimischen Stadion vor 7023 Zuschauern, darunter wohl 700 Schlachtenbummler aus Thüringen, wieder keinen Dreier einfahren.

Das Aufeinandertreffen von FCE und RWE versprach von vornherein Brisanz, es war vergangene Spielzeit das Duell der beiden Spitzenteams der Liga. Außerdem war es die Rückkehr von Maximilian Pronichev, Malcolm Badu und Andrej Startsev ins Stadion der Freundschaft.

Wer erwartet hatte, dass sich Energie nach der Auftaktpleite bei Viktoria Berlin (1:2) verunsichert zeigen würde, wurde eines Besseren belehrt. Zurück in der angestammten 4-3-3-Grundformation zeigte sich Energie spielfreudig und zielstrebig.

Die Lausitzer genossen zu Beginn Feld- und Chancenvorteile und gingen in Minute neun durch Tim Heike, der für den zuletzt glücklosen Timmy Thiele in der Startelf stand, in Führung. Außerdem wusste Neuzugang Alexander Prokopenko mit viel Spielwitz auf Linksaußen zu gefallen

Auf RWE-Seiten sah Keeper Lukas Schellenberg nicht gut aus beim Gegentor, als der Ball ins kurze Eck einschlug. Die Erfurter zeigten sich generell unerwartet fahrig im Spielaufbau, begannen viele Leichtsinnsfehler und wirkten vor allem in den Abläufen alles andere als abgestimmt.