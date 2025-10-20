Eins per Eckball, vier aus der Distanz: ER ist der Scharfschütze der Regionalliga Nordost!
Berlin - Willi Reincke (22) ist der Scharfschütze der Regionalliga Nordost! Der Flügelspieler des BFC Dynamo erzielte am Samstag seinen fünften Treffer aus der Distanz. Einer landete allerdings auf kuriose Weise im eigenen Tor.
Im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz bugsierte Reincke die Kugel an Keeper Nicolas Ortegel (21) vorbei ins eigene Netz. Der Ball aus 35 Metern war als Rückpass gedacht und wurde als Eigentor gewertet. Besser machte es Reincke in vier anderen Fällen:
30-Meter-Knaller gegen Erfurt: Im ersten Heimspiel gegen Erfurt lässt Reincke nochmal Hoffnung aufkeimen, trifft aus 30 Metern, bereitet anschließend per Ecke den Ausgleich vor. Dennoch verliert der BFC 2:3.
Geschoss aus dem Hinterhalt gegen Magdeburg: Der BFC liegt nahezu aussichtslos mit 1:3 bei der U23 des 1. FC Magdeburg zurück, bis sich Reincke ein Herz fasst und das Leder ins kurze Eck schweißt.
Noch vor der Pause bereitet er den 3:3-Ausgleich per Halbfeldflanke vor. Nützt alles nichts, der BFC unterliegt 3:4.
Willi Reincke hat in der Jugend Distanzschüsse trainiert und sich ein echtes Markenzeichen erarbeitet
25-Meter-Strahl gegen Greifswald: Reincke zieht beim Stand von 0:0 aus der Distanz ab - und sorgt für die Erlösung.
Sein Strahl schlägt unter der Latte ein und bringt die Dynamos auf die Siegerstraße. Kurz darauf bereitet er per Ecke den 2:0-Endstand vor, der erste Heimsieg am achten Spieltag ist perfekt.
Auffällig: Reincke spielt als Rechtsfuß beim BFC zumeist auf der linken Bahn. Seine Tore erzielte er alle nach demselben Muster, indem er von der linken Seite mit dem starken rechten Fuß nach innen zog und abfeuerte.
"Früher in der Jugend habe ich das immer trainiert", meinte der Scharfschütze bei Ostsport.TV einmal.
Doch Reincke kann auch gefühlvoll: Gegen Zehlendorf am Samstag zirkelt der in Brandenburg Geborene die Kugel auf den kurzen Pfosten, Keeper Dedidis verschätzt sich, Verteidiger Schulz touchiert den Ball per Kopf unglücklich. Das Ding ist drin, der BFC gleicht aus - und verliert am Ende mit 1:2.
Dennoch bleibt unterm Strich: Ohne Reinckes Schuss- und Flankentechnik hätte der BFC nur sechs Treffer auf dem Konto.
Titelfoto: Imago / Jan Huebner