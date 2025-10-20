Eins per Eckball, vier aus der Distanz: ER ist der Scharfschütze der Regionalliga Nordost!

Berlin - Willi Reincke (22) ist der Scharfschütze der Regionalliga Nordost ! Der Flügelspieler des BFC Dynamo erzielte am Samstag seinen fünften Treffer aus der Distanz. Einer landete allerdings auf kuriose Weise im eigenen Tor.

Gleich setzt Willi Reincke zum Fernschuss an - der Dynamo traf diese Saison schon fünfmal aus der Distanz. © Imago / Jan Huebner

Im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz bugsierte Reincke die Kugel an Keeper Nicolas Ortegel (21) vorbei ins eigene Netz. Der Ball aus 35 Metern war als Rückpass gedacht und wurde als Eigentor gewertet. Besser machte es Reincke in vier anderen Fällen:

30-Meter-Knaller gegen Erfurt: Im ersten Heimspiel gegen Erfurt lässt Reincke nochmal Hoffnung aufkeimen, trifft aus 30 Metern, bereitet anschließend per Ecke den Ausgleich vor. Dennoch verliert der BFC 2:3.

Geschoss aus dem Hinterhalt gegen Magdeburg: Der BFC liegt nahezu aussichtslos mit 1:3 bei der U23 des 1. FC Magdeburg zurück, bis sich Reincke ein Herz fasst und das Leder ins kurze Eck schweißt.

Noch vor der Pause bereitet er den 3:3-Ausgleich per Halbfeldflanke vor. Nützt alles nichts, der BFC unterliegt 3:4.