Ex-Regionalliga-Trainer bekennt: Ich bin spielsüchtig!

Aachen - Bemerkenswerte Worte von einem, der auf dem Weg nach oben war: Ex- Fußball -Trainer Helge Hohl (34) hat seine jahrelange Spielsucht öffentlich gemacht.

Helge Hohl (34) musste im Sommer 2023 als Trainer von Alemannia Aachen gehen. © IMAGO / Funke Foto Services

Auf seinem Instagram-Account schrieb der 34-Jährige am Wochenende:

"Heute möchte ich etwas sehr Persönliches mit euch teilen, auch wenn es mir sehr schwer fällt. Seit Jahren halte ich die Fassade aufrecht, was mir sehr viel Kraft gekostet hat. Das will ich nicht mehr."

Im Klartext: Hohl ist spielsüchtig, spricht von Online-Poker, Roulette und Sportwetten.

Die Beichte kommt aus dem Nichts, nachdem es zuletzt ruhig um ihn geworden war. Der frühere Regionalliga-Trainer nahm nach seiner Entlassung bei Alemannia Aachen keinen neuen Trainerjob an.

Bei den Kartoffelkäfern fungierte Hohl erst als Sportdirektor, zwischen Oktober 2022 bis August 2023 stand Hohl an der Seitenlinie - zunächst interimistisch, dann als Cheftrainer.

Nach verkorkstem Start in die Saison 2023/24 war beim damaligen Aufstiegsfavoriten schnell Schluss.