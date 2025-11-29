Eixler schockt Chemie! FSV Zwickau besiegt den Auswärtsfluch

Leipzig - Wahnsinn! Der FSV Zwickau entführt mit der letzten Aktion drei Zähler aus dem ausverkauften Leutzscher Holz. Lukas Eixler (90.+3.) schockte die BSG Chemie , die durch das 1:2 (0:0) einen wichtigen Punktgewinn im Abstiegskampf verpasst.

Zwickaus Kilian Senkbeil (M.) wird von Valon Aliji (l.) und Julias Hoffmann (r.) in die Zange genommen. © Picture Point/Roger Petzsche

Wer ein Lehrbeispiel für fahrlässige Chancenverwertung benötigte, brauchte sich nur die ersten 45 Minuten anschauen. Wie beide Mannschaften mit ihren Möglichkeiten sündigten, ging auf keine Kuhhaut. Kilian Senkbeil (5./Latte), Daniel Haubner (7.), Andrey Startsev (10.) und Cemal Sezer (20.) hätten die Gäste in Führung bringen müssen. Taten sie aber nicht und das hätte sich beinahe gerächt.

Chemies Julius Hoffmann (22.) brach zentral durch die Verteidigung durch, schüttelte Max Somnitz sowie Sonny Ziemer ab, unterlag dann allerdings im Eins-gegen-eins Lucas Hiemann.

Der erneut glänzend aufgelegte Keeper behielt auch bei Stanley Ratifos Kopfball (25.) die Oberhand. Änderte dennoch nichts daran, dass beide Abschlüsse zwingend reinmussten. Insofern war es ein Tanz auf der Rasierklinge, den die Schmitt-Elf defensiv vollführte.

Die Schwäne danach etwas mehr spielbestimmend, aber wiederholt hintendrin ohne den nötigen Zugriff. Glück für Zwickau: Als Julian Weigel (45.+2.) den Freistoß aus dem linken Halbfeld ins Tor verlängerte, hob der Linienrichter etwas verspätet die Abseitsfahne.