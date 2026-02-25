Personal-Hammer im Nordosten: Traditionsklub luchst Liga-Rivalen Trainer ab

Potsdam/Luckenwalde - Noch sind in der laufenden Saison für den SV Babelsberg 15 Spiele zu gehen, doch schon jetzt steht fest: Zur neuen Spielzeit kommt ein neuer Trainer, den sie vom Liga-Rivalen FSV Luckenwalde abluchsen. Das gab der Verein am Mittwoch offiziell bekannt.

Michael Braune (39) wechselt zur neuen Saison vom FSV Luckenwalde zum SV Babelsberg. © Picture Point / Gabor Krieg

Am Freitag der Vorwoche verkündete der kleine Klub aus Brandenburg, dass Erfolgstrainer Michael Braune (39) nach fünf Jahren eine neue Herausforderung annimmt.

Am Mittwoch verkündete Babelsberg 03 das, was TAG24 bereits berichtet hatte: Braune wird der neue starke Mann am Babelsberger Park. Und das für die kommenden zwei Jahre.

"Wir freuen uns außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit Michael Braune. Er steht für eine sehr klare und mutige Spielidee, hohe Professionalität und sehr gute Arbeit mit jungen Spielern", erklärte der Vorstandsvorsitzende und Vorstand Sport, Paul Bachmeyer.

Er ergänzte: "Wir hatten in den letzten Wochen sehr gute und vertrauensvolle Gespräche mit Micha und auch dem FSV 63 Luckenwalde und sind froh, dass wir nun für beide Vereine frühzeitig in der Saisonplanung Klarheit haben."

Die Verpflichtung darf getrost als kleiner Coup gefeiert werden: Braune gilt als einer der angesehensten Trainer der Liga, weil er aus bescheidenen Mitteln seit Jahren das Maximum herausholt.