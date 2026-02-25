Personal-Hammer im Nordosten: Traditionsklub luchst Liga-Rivalen Trainer ab
Potsdam/Luckenwalde - Noch sind in der laufenden Saison für den SV Babelsberg 15 Spiele zu gehen, doch schon jetzt steht fest: Zur neuen Spielzeit kommt ein neuer Trainer, den sie vom Liga-Rivalen FSV Luckenwalde abluchsen. Das gab der Verein am Mittwoch offiziell bekannt.
Am Freitag der Vorwoche verkündete der kleine Klub aus Brandenburg, dass Erfolgstrainer Michael Braune (39) nach fünf Jahren eine neue Herausforderung annimmt.
Am Mittwoch verkündete Babelsberg 03 das, was TAG24 bereits berichtet hatte: Braune wird der neue starke Mann am Babelsberger Park. Und das für die kommenden zwei Jahre.
"Wir freuen uns außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit Michael Braune. Er steht für eine sehr klare und mutige Spielidee, hohe Professionalität und sehr gute Arbeit mit jungen Spielern", erklärte der Vorstandsvorsitzende und Vorstand Sport, Paul Bachmeyer.
Er ergänzte: "Wir hatten in den letzten Wochen sehr gute und vertrauensvolle Gespräche mit Micha und auch dem FSV 63 Luckenwalde und sind froh, dass wir nun für beide Vereine frühzeitig in der Saisonplanung Klarheit haben."
Die Verpflichtung darf getrost als kleiner Coup gefeiert werden: Braune gilt als einer der angesehensten Trainer der Liga, weil er aus bescheidenen Mitteln seit Jahren das Maximum herausholt.
Michael Braune schafft den Sprung zum hauptamtlichen Trainer
Noch nie spielte die Kleinstadt aus Teltow-Fläming (21.000 Einwohner) sechs Saisons in Folge in der "kleinen Champions League des Ostens".
Ein großer Verdienst Braunes, der bis heute hauptberuflich als Flugzeugbauer arbeitet und für den mit Platz neun zur Winterpause in Luckenwalde die Möglichkeiten ausgereizt waren.
Zur kommenden Saison wird Braune nach TAG24-Infos zum ersten Mal hauptamtlich als Trainer in professionellen Strukturen und unter den Blicken einer größeren Fanbase (Schnitt: 2841 Zuschauer) arbeiten.
Der frühere Zweitligist will damit Kontinuität auf der Trainerposition schaffen. Seit dem Abschied von Markus Zschiesche (44) im Sommer 2024 verschlissen die Babelsberger in André Meyer (42) und Ronny Ermel (41) zwei Übungsleiter.
Für die Rückrunde bilden die beiden bisherigen Co-Trainer Johannes Lau (29) und Vereinsikone Daniel Frahn (38) das Trainerduo. Beide verfügen über ein hohes Standing im Klub, aber wenig Erfahrung als Herren-Trainer.
Wie Lau Anfang Februar im TAG24-Interview verriet, sei es die wichtigste Aufgabe in der Restrunde, die magere Heimbilanz aufzupolieren und Babelsberg im Liga-Mittelfeld zu stabilisieren - ehe Braune zur neuen Saison übernimmt und Lau und Frahn wieder ins zweite Glied rücken.
Interessant: Wie TAG24 erfuhr, wurde die Verpflichtung Braunes von langer Hand geplant und soll seit mehreren Wochen feststehen.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg