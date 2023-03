Erst Schnee, dann Wasser: Schon sechs Absagen in der Regionalliga Nordost!

Cottbus - Der Wettergott zeigte in den letzten Tagen kein Erbarmen! Klar, dass unterhalb der drei deutschen Profiligen der Spielbetrieb darunter leidet. In der Regionalliga Nordost häufen sich Stand Freitag-Vormittag die Absagen.

Betrachtet man das Bild des Rasens im Stadion der Freundschaft, scheint die Absage alternativlos: Der Rasen steht nur so voll Schmelz- und Regenwasser.

Insbesondere in Cottbus bedauern die Verantwortlichen die Absage: "Wir haben in den sozialen Netzwerken eine Werbeaktion für eine fünfstellige Kulisse an den Start gebracht und jetzt sehen wir heute das. Das tut uns leid und ist mehr als ärgerlich, vor allem weil wir den Schwung der letzten Spiele nutzen wollten", so Energie-Präsident Sebastian Lemke.

Als jüngste Absagen schneiten die des Greifswalder FC gegen TeBe Berlin und auch die des Topspiels zwischen Energie Cottbus gegen Carl Zeiss Jena herein.

Denn die schwierigen Witterungsverhältnisse machen auch vor dem Fußball in der Regionalliga Nordost keinen Halt. Stand Freitagvormittag wurden bereits sechs der neun Partien des 24. Spieltags offiziell abgeblasen.

Spätestens, als zu Wochenbeginn in Ostdeutschland sich häufender Schneefall einsetzte, dürften Greenkeeper, Bezirksämter und Vereinsfunktionäre in Alarmstimmung versetzt worden sein.

Besonders bitter ist die Absage, da sich ein Cottbuser Zuschauerrekord in dieser Liga-Spielzeit angekündigt hatte.

Sicherlich ist angesichts des Tauwetters die Lage in Cottbus kein Einzelfall. Auch andere Stadien dürften heute und in den nächsten Tagen vor diesen Problemen stehen.

So war am Donnerstag unter anderen offen, ob das zweite Kracherspiel an diesem Wochenende zwischen Rot-Weiß Erfurt und Lok Leipzig durchgeführt werden kann.

Schon am Mittwoch musste das Nachholspiel der Erfurter gegen den FSV Luckenwalde aufgrund des Neuschnees entfallen.

Am Donnerstag folgte die Absage aller drei Regionalliga-Partien in Berlin an diesem Wochenende.