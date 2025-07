Fanrekord am ersten Spieltag der Regionalliga Nordost! Doch es gibt mehrere "Aber"

Berlin - Der erste Spieltag der neuen Saison in der Regionalliga Nordost ist (fast vollständig) Geschichte. Die Liga bricht zum Auftakt erneut Zuschauerrekorde - und sorgt für mehrere "Aber".

Alles in Kürze

Stark: Die Partie des FSV Zwickau gegen Lok Leipzig war eine von sechs Begegnungen mit mehr als 4000 Zuschauern. © Picture Point / Gabor Krieg

39.190 Fans strömten am ersten Spieltag in die Stadien von Berlin, über Leipzig bis nach Erfurt.

Auch ohne das kurzerhand ausgefallene Auftaktspiel zwischen Hertha BSC II und dem ZFC Meuselwitz steht schon jetzt fest: Diese Zahl ist eine neue Bestmarke am ersten Spieltag und übertrifft den Topwert der Vorsaison um etwa 13.000 Fans.

Bei allem Enthusiasmus muss aber auch kritisch festgestellt werden: Die Absage des Freitagabendspiels warf bundesweit kein gutes Licht auf den NOFV und seine Vereine.

Zumal, wenn das Ausweichprogramm am ersten Freitagabend der Saison bedeutete, dass in der Berliner Verein VSG Altglienicke in Brandenburg spielte und das erste Livespiel zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem FSV Luckenwalde eher Magerkost entsprach.

Kein Einzelfall: Vielerorts ließen die sportlichen Darbietungen trotz toller Rahmen (noch) zu wünschen übrig.