Aufregung zum Regionalliga-Start: Eine Spielabsage, Jubel in Erfurt, Genugtuung für Nietfeld

Berlin - Das geht ja gut los! Schon am ersten Spieltag der neuen Saison in der Regionalliga Nordost kam es zu einer Spielabsage. Die Partie zwischen der U23 von Hertha BSC und dem ZFC Meuselwitz musste kurzerhand verschoben werden.

Chidindu Ugondu (h.) brach für Rot-Weiß Erfurt den Bann. © IMAGO / Bild13

Während in Berlin nicht gespielt werden konnte, wurde um 19 Uhr in der Fürstenwalder Spree-Arena angestoßen. Die VSG Altglienicke aus dem Südosten Berlins hat sich in Brandenburg eingenistet und einen neuen Torjäger als Untermieter:

Ausgerechnet der beim Halleschen FC aussortierte Jonas Nietfeld, der bei Altglienicke direkt die Nummer zehn erhielt, erzielte das erste Tor der neuen Saison (52.) gegen Hertha Zehlendorf. Neun Minuten später legte der vor wenigen Wochen vom Gegner gekommene Louis Wagner den 2:0-Endstand nach.

Das reichte für die Tabellenführung für eine Nacht, weil sich Rot-Weiß Erfurt in seinem Heimspiel gegen Underdog Luckenwalde schwertat. Lange prägten viel Leerlauf und Stückwerk das Spiel, ehe zwei Joker RWE auf die Siegerstraße brachten:

Eine Flanke Laurenz Dehls legte Robbie Felßberg per Kopf ab, Chidindu Ugondu stand richtig und drückte die Kugel über die Linie (72.). Phillip Aboagye machte per Solo den vermeintlichen Deckel drauf (90.), ehe Sofiene Jannene nach Ecke zum 2:1 verkürzte (90.+4).

Außerdem großer Gewinner: Die 6834 Fans am Freitagabend im Steigerwaldstadion.

Erstmeldung: 20 Uhr, aktualisiert: 21.05 Uhr.