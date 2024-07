Fans, Fails, Flickflacks & Co.: Das waren die Aufreger an Regionalliga-Spieltag eins!

Chemie-Neuzugang Stanley Ratifo (29) setzte direkt einmal ein paar Duftmarken. © Picture Point / Roger Petzsche

Stanley Ratifo (29): Dass der Chemie-Neuzugang ein wenig Außergewöhnliches ist, war vielen Fans vor seinem ersten Pflichtspiel klar. Direkt im ersten Spiel zu treffen und das Tor mittels Flickflack zu zelebrieren, nötigte doch Respekt ab.

Und fast hätte der Nationalspieler Mosambiks ein zweites Tor mittels Rabona vorbereitet, allerdings vergab Teamkollege Janik Mäder (27) sagenhaft. Zum Glück sollte Ratifos in der Schlussphase erlittene Verletzung nicht allzu schlimm sein.

Vier Heimniederlagen: Auf eine Heimniederlage des BFC Dynamos und des Vorjahreszweiten Greifswalder FC (0:1 gegen die "Hertha Bubis") hatten nur die wenigsten getippt. Auch dass Neuling Plauen gegen ein blutjunges Viktoria-Team eine Zwei-Tore-Führung erspielt und gänzlich wieder hergibt, war so nicht abzusehen.

Die Fans & alle Liebhaber der Liga: Selbst nach dem Aufstieg von Zuschauerkrösus Energie Cottbus zog die Liga am ersten Spieltag durchschnittlich 2971 Anhänger in die Stadien. Beispiel Chemnitzer FC: Mehr als 8357 Fans waren in der Vorsaison nur einmal im Stadion an der Gellertstraße.

Die Regionalliga Nordost ist zurück - und wie!