Klatsche zum Auftakt: Zwickau geht gegen Aufsteiger unter!

Berlin/Zwickau - "Es ist schwer in Worte zu fassen, was wir hier abgeliefert haben!", war die erste Reaktion eines geschockten Sportchefs Robin Lenk zur desolaten Vorstellung des FSV Zwickau , der bei Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf sang- und klanglos mit 0:5 (0:3) unterging.

Kann mit dem Auftritt seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden sein: Zwickau-Coach Rico Schmitt. (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg

Am frühen Samstagvormittag gegen 7.15 Uhr waren die Schwäne in Westsachsen aufgebrochen und legten im Stadion Lichterfelde angekommen eine Bruchlandung hin.

"Die Uhrzeit und die Anfahrt am Spieltag dürfen nicht als Ausrede gelten, denn anderen Mannschaften geht es genauso, wenn sie nach Zwickau müssen", sagt Lenk, bevor er zur Generalkritik ausholt: "Das war ein blutleerer Auftritt, den ich so noch nicht erlebt habe!"

Dabei konnte Coach Rico Schmitt bis auf den angeschlagenen Lloyd-Addo Kuffour, für den Yannic Voigt als Ersatz in die Startelf rückte, eigentlich auf seine Stammformation zurückgreifen. Doch in der ersten Hälfte spielte fast nur eine Mannschaft: Hertha 03.

Abdulkadir Beyazit (22.) erzielte per Flugkopfball die längst überfällige Führung, nachdem er in der Frühphase bereits einen Hochkaräter liegengelassen hatte. Von Zwickau war wenig zu sehen und eher durch Zufall kam Jahn Herrmann (35.) zum Abschluss, der an die Latte ging.