Hand-Elfer in der Nachspielzeit! FSV Zwickau schlittert in die Krise

Leipzig - Der FSV Zwickau gibt in der Nachspielzeit beim Tabellenzweiten Lok Leipzig einen schon sicher geglaubten Punkt aus der Hand! Vor 4479 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion fiel die Entscheidung zum 2:3 (1:2) nach einem strittigen Handelfmeter in der 93. Minute - und verschärfte damit die FSV-Krise.

Nach dem schnellen Tor von Lok folgte in der 8. Minute die Reaktion vom FSV: Mike Könnecke schießt aus 25 Metern den Ausgleich. © Picture Point / Gabor Krieg

Dabei erwischte die Schmitt-Elf zunächst einen katastrophalen Start. Zwickau mit Anstoß aber sofort im Rückwärtsgang. Nach handgestoppten 73 Sekunden war die "Loksche" mit viel Dampf durchgebrochen. Mingi Kang mit Flanke auf Stefan Maderer, der das Zuspiel mit Gefühl über Lucas Hiemann hinweg ins lange Eck köpfte.

Lok wollte sofort nachlegen und drängte Zwickau in die eigene Hälfte. In diese Drangphase hinein kam jedoch die Reaktion der Gäste in Person von Kapitän Mike Könnecke (8. Minute). Der Routinier sackte das Leder aus 25 Metern an und ließ Andreas Naumann im Lok-Gehäuse keine Chance.

Das kam durchaus überraschend, brachte aber nix, weil die Schwäne hintendrin völlig überfordert wirkten. Kang (14.) spazierte diesmal selbst spielend leicht auf der rechten Außenseite durch die Abwehr. Andrey Startsev grätschte ins Leere und der Weg in den Strafraum war frei. Der Leipziger zog nach innen und schlenzte den Ball ins lange Eck.

Die taktische Umstellung von Dreier- auf Viererkette, die Coach Rico Schmitt bereits am Wochenende im Sachsenpokal erstmals vorgenommen hatte, war nur bedingt von Erfolg gekrönt. Dafür war das zu wackelig, weshalb der Pausenrückstand in Ordnung ging.