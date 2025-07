Regionalliga Nordost startet wieder - mit diesem Kulttrainer

Magdeburg - Na, kennt Ihr ihn noch? Wenn ab Freitagabend die Regionalliga Nordost in die neue Saison startet, wird auch Kulttrainer Petrik Sander (heute 64) auf die Bildfläche zurückkehren.

Petrik Sander (heute 64) erlangte als Cottbuser Bundesliga-Trainer Bekanntheit. Im Jahr 2007 wurde auf die Farbwahl der Trainerjacke noch nicht den allergrößten Wert gelegt. © IMAGO / Camera 4

Der Fußballlehrer führte 2006 Energie Cottbus phänomenal in die Bundesliga, schaffte in der darauffolgenden Spielzeit den Klassenerhalt, ehe "Pet" nach einem Fehlstart und fast drei Jahren Amtszeit seinen Hut nehmen musste.

Heute betreut der gebürtige Quedlinburger in der vierten Saison die U23 des 1. FC Magdeburg. Gleichberechtigt mit Trainernovizen Pascal Ibold (35), wie der 1. FCM nicht müde wird zu betonen.

Das Duo Sander/Ibold führte die 2022 wieder eingeführte Reserve des Zweitligisten aus der Verbands- in die Oberliga. Und nach zwei Saisons in der Fünftklassigkeit in die "Champions League des Ostens".

Direkt zum Auftakt wartet auf die blutjunge Truppe der Knaller bei Chemie Leipzig im rappelvollen Alfred-Kunze-Sportpark (Sonntag, 14 Uhr).